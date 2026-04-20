חוזרים ללחימה? מחבלי חיזבאללה הפרו את הפסקת האש בלבנון

מחבלי חיזבאללה הפרו את הפסקת האש. אוגדות 98 ו-36 ממשיכים בפעילות דרומית לקו ההגנה הקדמי למניעת איום ישיר על יישובי הצפון.



דובר צה״ל עדכן כעת (שני) כי בשני אירועים שונים, כוחות חטיבת הצנחנים זיהו מוקדם יותר היום, מחבלים במרחב בינת ג'בייל שהפרו את הבנות הפסקת האש, פעלו בתוך מרחב קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות באופן המהווה איום מיידי.

זמן קצר לאחר הזיהוי ובסגירת מעגל מהירה, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף וחיסל את המחבלים למען הסרת האיום.

באירוע נוסף, כוחות חטיבת גולני זיהו מחבלים במרחב הליטאני, שהפרו את הבנות הפסקת האש, פעלו בתוך מרחב קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות באופן המהווה איום מיידי.

זמן קצר לאחר הזיהוי, חיל האוויר בהכוונת הכוחות בשטח תקף וחיסל את המחבלים. צה"ל ימשיך לפעול לטיהור המרחב שבשליטתו ולהסרת כל איום על אזרחי מדינת ישראל וכוחותיו.