שחר גליק חושף את הסוד המשפחתי: "אמא שלי התאבדה"

עיתונאי גל"צ שחר גליק, בנו של חבר הכנסת לשעבר יהודה גליק, פרסם פוסט מטלטל ויוצא דופן שבו הוא חושף לראשונה את הסוד המשפחתי שליווה אותו מאז גיל 14: סיפור גסיסתה האיטית והתאבדותה של אמו, יפי גליק ז"ל, בעקבות פוסט-טראומה קשה מהפיגוע בו נורה אביו.

"שאף אחד לא ידע. זה סוד. רק לא לספר", פתח גליק את הווידוי שלו. הוא חוזר לערב ה-29 באוקטובר 2014, למרכז מורשת בגין בירושלים. בעוד שכל המדינה שמעה על ארבעת הכדורים שספג אביו יהודה, שחר חושף את "הצד השני" – הצד של אמו שישבה ברכב במרחק שני מטרים בלבד. "היא לא ספגה אפילו כדור אחד, אבל הו הו כמה שהיא נרצחה בפיגוע הזה", הוא כותב.

"הנפש נרצחה כבר אז"

גליק מתאר כיצד הפכה אמו, עובדת סוציאלית במקצועה, מציר יציב של הבית לפגועת נפש. הוא מספר על הדעיכה האיטית: הפחד מרעשי אופנועים, חוסר היכולת לחזור ליישוב עתניאל, והדיכאונות שהגיעו בעקבות שורת מקרי שכול של שכנים קרובים, בהם דפנה מאיר ומיכי מרק ז"ל.

"אמא שלי התאבדה. הנה, אמרתי", הוא כותב באומץ. "זה קרה בהדרגה... הנפש שלה נרצחה כבר אז, גם אם לגוף לקח כמה שנים להשלים את הפער". גליק מציין כי מדינת ישראל הכירה בה באופן רשמי כנפגעת פעולות איבה, ושמה מונצח בהר הרצל תחת הכותרת "נרצחה בפעילות איבה".

"יש יבשה בסוף כל הים הזה"

למרות הכאב הגדול, גליק בחר לסיים את דבריו במסר של תקווה ללוחמי הנפש ולמתמודדים עם פוסט-טראומה, במיוחד על רקע המלחמה הנוכחית והמראות הקשים שהציפו רבים. הוא יוצא נגד האמירות הקובעות כי למי שנחשף לזוועות "אין לְמה לחזור".

"אוי לה לאומה שככה מתבטאת", הוא זועק. "הייתי אומר לנו שיש יבשה בסוף. בסוף כל הים הזה יש יבשה. יש שלב בחיים שבו הענן האפור הזה ממשיך קדימה, והחיים נצבעים מחדש". הוא קורא למתמודדים לא להתייאש ולציבור הרחב ללכת לטיפול פסיכולוגי כ"טיפול תקופתי" לנפש, גם אם הכל נראה בסדר.

"החיטה באמת צומחת שוב"

בסיום דבריו, פונה גליק למי שנמצאים כעת בתוך התהום: "אם אתם באיזשהו שלב במאבק הזה, תזכרו שיש חיים אחרי המוות. בעיניים שלי ראיתי. יש עולם כל כך טוב אחרי שמנצחים".

הוא חותם בפסוק המצמרר מחזון העצמות היבשות: "וָאֶעֱבֹר עָלַיִךְ וָאֶרְאֵךְ מִתְבּוֹסֶסֶת בְּדָמָיִךְ וָאֹמַר לָךְ בְּדָמַיִךְ חֲיִי!", ומזכיר לכולם שגם מהשבר הכי עמוק – החיטה באמת צומחת שוב.