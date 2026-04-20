הרמטכ"ל בנאום יום הזכרון: "שותפות בנטל היא תנאי לקיומנו"

מול אבני הכותל המערבי, הרמטכ"ל זמיר ניצב מול המשפחות השכולות וסיפק וידוי אישי וקורע לב. "אני כואב את הנופלים בגופי ממש, נחמה אמיתית לא אדע לתת", אמר. בנאום היסטורי שחיבר בקו ישיר בין שרשרת הגבורה של לוחמי דוד המלך ויהודה המכבי

יום הזיכרון תשפ"ו בסרוגים. בנאום יום הזכרון לחללי מערכות ישראל התייחס הרמטכ"ל רא"ל אייל זמיר גם לסוגיית ההשתמטות והשוויון בנטל.

הוא פתח את הנאום בהתייחסות למשמעותן העמוקה של אבני הכותל, כפי שתיאר אותן ההיסטוריון יוסף קלוזנר, והדגיש כי העם היהודי הוא חוליה חיה בשרשרת הדורות.

"סיפור המתחיל בצעדיו של אברהם אבינו, הנענה לציווי 'לך-לך'... על צדקת הדרך הזאת ועל הזכות להכות כאן שורשים, לחמו בכל דור ודור; על הגשמת החזון ועל הבטחת שלומו של עם ישראל בארצו, אנחנו ממשיכים להילחם גם בשעה זו", אמר הרמטכ"ל בפתח דבריו.



יום הזיכרון התשפ"ו: מניין חללי מערכות ישראל עומד על 25,644

הרמטכ"ל שרטט ציר של מסירות נפש, החל מדוד המלך, דרך יהודה המכבי, ועד לקרב גבעת התחמושת בפיקודו של סגן יורם אלישיב. משם, המשיך הלוי ישירות לגיבורי דורנו והזכיר במיוחד את "צוות פרץ" – סרן דניאל פרץ, איתי חן, תומר ליבוביץ' ומתן אנגרסט, שלחמו בשמחת תורה מול נחשול של מאות מחבלים. "הטנק של 'צוות פרץ' לחם ללא הפוגה לוחמי 'טנק פרץ' הם סמל לדור שנענה ללא היסוס לציווי ההתייצבות", הדגיש הלוי.





כמו כן, הרמטכ"ל העלה את זכרה של סרן אור מוזס ז"ל מזיקים, שחירפה את נפשה כדי להציל טירונים תחת אש. אל מול משפחות השכול הודה הלוי בגילוי לב: "נחמה אמיתית לא אדע לתת. רק יד מחבקת וכתף להניח מתחת לאלונקה המייסרת של כאב השכול שלא יעזוב לעולם". הוא הבהיר את המחויבות הבלתי מתפשרת להשבת החטופים והנעדרים, ולתמיכה בפצועי צה"ל בגוף ובנפש.

נדרשת מכל חלקי העם - שותפות ונשיאה בנטל

בהתייחסות למערכה הרב-זירתית שמתנהלת ציין הרמטכ"ל את העמידה האיתנה מול חמאס, הפעילות בלבנון, והמערכה חסרת התקדים מול איראן. לקראת סיום דבריו, העביר הלוי מסר ציבורי נוקב באשר לעתיד הביטחוני של ישראל.



"לנצח נהלך כשאנו חגורים בחרב כדי להבטיח חזון של שגשוג כדי להגשים את החזון, נדרשת מאיתנו כעם, מכל חלקי העם, שותפות עמוקה במשימת הביטחון ונשיאה בנטל מתוך למידה והשתנות. המערכה הזאת מלמדת אותנו כי אלו הם תנאים הכרחיים לעוצמתנו הצבאית וכי הלכידות היא תנאי לקיומנו", קבע.

לסיום עמד הרמטכ"ל על החיבור הערכי בין מפקדי וחיילי צה"ל כיום, הנושאים באלונקה במעלה ההר, לבין אלו שלחמו על הארץ במשך אלפי שנים. בדבריו סיכם כי ציווי ההגנה על המולדת הוא הקושר את כלל החברה, והוא המפתח להבטחת נצח ישראל אל מול כלל האתגרים.