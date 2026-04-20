טראמפ מודיע סופית: הלילה ייחתם הסכם עם איראן

הנשיא דונלד טראמפ שוחח עם רשתות תקשורת בארצות הברית, והודיע במפתיע כי ייתכן והמלחמה עם איראן תיגמר באופן סופי כבר הלילה

הנשיא טראמפ הודיע לפני זמן קצר לתקשורת האמריקאית כי הלילה הוא הלילה, בזמן שסגן הנשיא ואנס עושה את דרכו אל שולחן המו"מ בפקיסטן, הנשיא טראמפ כבר מודיע כי הלילה ייחתם הסכם סופי בין ארצות הברית והמשטר האיראני.

בשיחה שקיים לפני זמן קצר עם רשת פוקס ניוז, הודיע הנשיא טראמפ באופן נחרץ: "הלילה ייחתם הסכם עם איראן בפקיסטן".

הדברים מגיעים לאחר שטראמפ גם חשף לפני זמן לא רב, כי סגן הנשיא ואנס כבר המריא בסתר וללא נוכחות תקשורת, וינחת תוך שעות בודדות בפקיסטן למען סבב נוסף של משא ומתן עם האיראנים, כעת כבר מודיע טראמפ כי ההסכם כבר גמור וייחתם בהקדם.