הפסקת האש תסתיים בעוד 48 שעות

אם לא תהיה פריצת דרך של הרגע האחרון, הפסקת האש עם איראן תסתיים בעוד קצת יותר מ-48 שעות

מדינת ישראל נערכת לימי הזיכרון והעצמאות בצל הפסקת אש שברירית במיוחד. על פי לוח הזמנים המעודכן, הפסקת האש הנוכחית צפויה להסתיים ביום רביעי בערב (שעון וושינגטון), מה שאומר שבשעון ישראל הלחימה עלולה להתחדש בלילה שבין רביעי לחמישי.

בעקבות העובדה שיום הזיכרון חל השנה בתוך תקופת הפסקת האש, הוחלט כי טקסי יום הזיכרון לא יצולמו מראש ויועברו בשידור חי כמדי שנה. עם זאת, התמונה שונה לחלוטין בכל הנוגע לחגיגות העצמאות.

במערך הטקסים וההסברה הממשלתי הוחלט שלא לקחת סיכון, וטקסי יום העצמאות ה-78 צולמו מראש. ההחלטה התקבלה נוכח החשש הממשי כי הפסקת האש לא תוארך ברגע האחרון, וכי עם צאת יום העצמאות – או אף במהלך החג עצמו – תתחדש האש בגזרות השונות.

בשורה התחתונה: אם לא תהיה פריצת דרך של הרגע האחרון בשיחות בין ארה"ב לאיראן, הפסקת האש תסתיים בעוד קצת יותר מ-48 שעות.