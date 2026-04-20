לטובת ארנון בר דוד? השינוי ״המפתיע׳ שמקודם בהסתדרות

‏ועדת החוקה של ההסתדרות תתכנס בשבוע הבא כדי לשנות את החוקה כך שיו"ר ההסתדרות יוכל לכהן ולהיבחר לקדנציה נוספת גם אם יוגש נגדו כתב אישום, כך דיווחה היום (שני) דפנה ליאל.

כלומר, יו״ר ההסתדרות ייאלץ לפרוש רק אם יורשע בפסק דין חלוט. ההסתדרות מסרה בתגובה: זו בקשה של סיעת הליכוד בהסתדרות לקיים דיון עקרוני בסוגיה.

נזכיר כי לפני כחודש, יו"ר ההסתדרות ארנון בר דוד חזר לעבודתו, לאחר ארבעה חודשים בהם הורחק בעקבות פרשת "יד לוחצת יד". בר דוד נעצר עם הפיכת חקירת השחיתות בארגון העובדים לגלויה, לצד עשרות נוספים. החשדות נגדו כוללים שוחד וטובות הנאה, מרמה והפרת אמונים.