שי לי עטרי בתגובה ראשונה להחלטה: "גן עדן לאנסים"

שי לי עטרי מגיבה לראשונה בחריפות לעיכוב בפרסום שם החשוד בפרשה שמסעירה את המדינה, וחושפת את השבר המערכתי: "מייאשים אותנו, נאלצות להיאבק במערכת עצמה"

החלטה אחת של בית המשפט העליון הצליחה להוציא היום (שני) את הזמרת והבמאית שי לי עטרי משלוותה ולעורר סערה של ממש. במילים קשות ונוקבות, מדם ליבה, היא בוחרת להגיב להתפתחות האחרונה בפרשה ויוצאת למתקפה חסרת תקדים נגד מערכת המשפט והיחס שלה לנפגעות.

הזעקה שלה מגיעה בעקבות ההחלטה לעכב את פרסום שמו של החשוד לטובת בדיקה פסיכיאטרית, צעד שלדבריה מאלץ את הנפגעות להתחיל את כל הסיוט המשפטי מההתחלה.

"החלטת בית משפט עליון אחרי מה שעברתי היא אגרוף בבטן שלי היום", שיתפה עטרי את הציבור. היא תיארה את הייאוש הרב שאוחז בה ובנפגעות אחרות שנאלצות לעבור דרך חתחתים מול רשויות החוק. "אחרי שלושה גלגולים עכשיו אומרים לנו בעצם להחזיר את כל הדבר הזה מההתחלה", היא זעקה, ושאלה איזה מסר מעבירים פה לבנות ישראל שנפגעו.



חלק מרכזי בביקורתה הפומבית מופנה לפער הבלתי נתפס שבין זכויות החשודים לכאב הקורבנות. עטרי תהתה כיצד ייתכן שמשקל כה רב ניתן לחשש לחייו של החשוד רק בגלל האפשרות ששמו יפורסם ברבים. "בזמן שאנחנו נפגעים ונפגעות עוברים ניסיונות אובדניים ביום-יום במדינה שהפכה גן עדן לאנסים", היא ציינה בכאב. היא הבהירה כי במציאות הנוכחית המאבק הוא כפול, שכן היא נאלצת להיאבק לא רק בפוגע, אלא גם במערכת שלמה שדורשת כוחות ומשאבים שפשוט אינם בנמצא.

התגובה החריפה הזו מגיעה כאמור בהמשך להחלטת העליון, לקבל באופן חלקי את ערעורו של החשוד באונס של הזמרת שי לי עטרי ומתלוננת נוספת. בית המשפט הורה כי החשוד ישלח לבדיקה פסכיאטרית כדי לבדוק אם אכן יש חשש שיתאבד אם שמו יפורסם.





הודעת בית המשפט: "בית המשפט קיבל באופן חלקי ביטל את קביעתו של בית המשפט המחוזי לפיה התרחיש של התאבדות החשוד בעקבות פרסום שמו ברבים טעון הוכחה באמצעות חוות דעתו של פסיכיאטר. בית המשפט העליון קבע שתרחיש ההתאבדות כאמור והסתברותו ניתן להוכחה גם על ידי מומחים אחרים, כדוגמת פסיכולוג קליני או עובד סוציאלי שקיבל הכשרה מתאימה.