טראמפ מתפוצץ: "ישראל לא גררה אותי למלחמה באיראן! "

הנשיא טראמפ פרסם פוסט תקיף ברשתות החברתיות, בו דחה מכל וכל את ההאשמות כי ישראל דחפה אותו למלחמה באיראן

הנשיא דונלד טראמפ תקף את רשתות התקשורת בארצות הברית ושורה של פרשנים, לאחר שטענו לדבריו כי ישראל גררה את ארה"ב למלחמה עם איראן. טראמפ יצא כנגד הטענה בדברים זועמים, והכחיש אותה לחלוטין.

הודעת הנשיא טראמפ צילום: ללא קרדיט

"ישראל לא גררה אותי מעולם למלחמה עם איראן. השביעי באוקטובר הוסיף לתפיסה שהחזקתי כל חיי, לאיראן אסור שיהיה נשק גרעיני!".

הנשיא המשיך ותקף בכעס: "צפיתי וקראתי את דיווחי התקשורת והפרשנים בתדהמה, 90 אחוז ממה שאמרו היה שקרים מוחלטים ומעשיות מומצאות, עם סקרים שקריים שתומרנו, בדיוק כמו בבחירות לנשיאות ב-2020, כמו התוצאות בונצואלה".

לבסוף הסביר טראמפ: "התקשורת לא אוהבת לדבר על הדברים האלה, אבל התוצאות באיראן יהיו מדהימות, ואם המנהיגים החדשים של איראן (לאחר החלפת המשטר) חכמים, לאיראן יהיה עתיד טוב ומשגשג".