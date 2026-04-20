ראש לשכת עורכי הדין זועם: "הוא שיקר לבג"ץ באופן גס!"

ראש לשכת עורכי הדין עמית בכר, תקף היום (שני) את שר המשפטים יריב לוין. בדבריו הוא אמר: "לוין שיקר לבג"ץ. שיקר באופן גס ובוטה. ‏אדם כזה לא ראוי להיות שר בישראל, ודאי לא שר משפטים. אילו היה עו"ד פעיל היה צריך לשלול את רשיונו.

‏מן הראוי שבג"ץ יחייבו בהוצאות, ידחה את בקשתו, ויוציא צו שמורה ללוין לכנס את הועדה לצורך בחירת שופטים, ולהפסיק להתעלל באזרחי ישראל".

את דבריו הוא אמר בהמשך להודעה שמסרה חברת הכנסת קארין אלהרר לבג"ץ, בה היא טוענת כי לוין משקר לבית המשפט, עוד היט טענה כי הוא מנהל את הועדה לבחירת שופטים בצורה לא חוקית, ומנסה לצייר מציאות אלטרנטיבית.

‏אלהרר מדגישה כי הבקשה של השר למחוק את העתירה נסמכת על טענה שקרית כאילו הוא נעתר לצרכים ולכנס את הוועדה.

‏"מדובר בהצגה מטעה של הנסיבות רק על מנת להביא את בית המשפט למחוק את ההליך ולאפשר לשר להמשיך לנהוג בוועדה לבחירת שופטים משל היתה רכושו האישי", נכתב בהודעה.



