צה"ל מאשר: חזבאללה פוצץ מטען על כוח צבאי בדרום לבנון

חזבאללה הודיע כי הפעיל מטען נגד שיירת צה"ל בדרום לבנון, בצה"ל אישרו פגיעה ברק"ם אך הבהירו כי לא היו נפגעים

לראשונה מאז שנכנסה הפסקת האש לתוקפה, ארגון הטרור חזבאללה נוטל אחריות רשמית על פעולת טרור נגד כוחות צה"ל בדרום לבנון. הבוקר פרסם הארגון הודעה לפיה מחבליו הטמינו ופוצצו מטען חבלה נגד שיירה משוריינת של צה"ל שפעלה בשטח, צעד המהווה הפרה בוטה של ההבנות כך דווח היום (שני) דורון קדוש.



בצה"ל אישרו את הפרטים רק בעקבות פניית כלי תקשורת, והודו כי כלי רכב צבאי אכן נפגע מהפיצוץ במהלך פעילות מבצעית אתמול.

לפי הודעת חזבאללה, המטען הופעל על ציר שבין הכפר טייבה לכפר דיר סריאן. בארגון הטרור לא ניסו להסתיר את המעשה, ואף טענו בגלוי כי הפעולה בוצעה בתגובה למה שהגדירו כסדרת הפרות בוטות מצד ישראל בימים האחרונים. בכך למעשה אישר הארגון כי ביצע פעולת תגמול מכוונת, בניגוד מוחלט להסכמי הפסקת האש שנכנסו לתוקף בשבוע שעבר.

שעות ארוכות לאחר הפרסום הלבנוני, אישר דובר צה"ל במענה לפנייה כי התקרית אכן התרחשה במהלך יום ראשון. מהצבא נמסר כי רק"ם צה"לי נפגע ככל הנראה מפיצוץ מטען, אך הדגישו כי לא היו נפגעים לכוחותינו וכי האירוע נמצא כעת בבדיקה.

למרות שמדובר בהתפתחות משמעותית ובפגיעה ישירה בכוחותינו, בצה"ל בחרו שלא להוציא הודעה יזומה בנושא עד להגשת השאילתה העיתונאית. נכון לשעה זו, לא דווח על תגובה צבאית ישראלית נגד יעדי הארגון בעקבות המקרה, זאת למרות ההודאה הרשמית של חזבאללה בביצוע הפיגוע.