פיקוד העורף: עדכון חשוב ליממה הקרובה

שעות ספורות לפני כניסתו של יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, פיקוד העורף מפרסם הודעה חשובה לציבור

ג' אייר התשפ"ו
פיקוד העורף: עדכון חשוב ליממה הקרובה
מסביר פיקוד העורף צביקי טסלר צילום: פיקוד העורף

רגע לפני כניסת יום הזיכרון באופן רשמי, פיקוד העורף מפרסם הודעה לציבור בנוגע לצפירות שצפויות להישמע ברחבי הארץ הערב ומחר, ומבהיר מה יקרה אם תהיה אזעקת אמת.

בהודעה מטעם פיקוד העורף נכתב: "בפתח יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, פיקוד העורף, חייליו ומפקדיו בסדיר ובמילואים, מרכינים ראש לזכר הנופלים".

בפקע"ר ציינו כי "צופרי פיקוד העורף יופעלו הערב ומחר לציון יום הזיכרון במועדים הבאים: הערב - יום שני, 20 באפריל 2026, בשעה 20:00, תישמע צפירת התייחדות למשך דקה אחת. מחר - יום שלישי, 21 באפריל 2026, בשעה 11:00, תישמע צפירת התייחדות למשך שתי דקות".

בפקע"ר מדגישים כי "במקרה של אירוע אמת, תופעל אזעקה עולה ויורדת ויפורסמו הנחיות בפלטפורמות של פיקוד העורף ובאמצעי התקשורת.
במותם ציוו לנו חיים".

