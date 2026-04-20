דיווח דרמטי: סגן נשיא ארה"ב המריא בחשאי לשיחות עם איראן

גורמים בבית הלבן חשפו כעת כי למרות הדיווחים על קשיים במאמצים הדיפלומטיים מול איראן, צוות המשא ומתן האמריקאי כבר המריא אל פקיסטן לשיחות עם איראן לפני שעות

למרות דיווחים רבים על אי הסכמות בין המשטר האיראני אל הבית הלבן, גורמים אמריקאים חושפים כעת כי סגן נשיא ארה"ב כבר המריא בחשאי לפני מספר שעות אל פקיסטן, לקראת סבב שיחות נוסף. על פי הדיווח הדבר בוצע בלי הודעה לתקשורת בעקבות חששות ביטחוניים.

גם הנשיא טראמפ אישר את הדיווח, בשיחת טלפון שקיים לפני זמן קצר עם עיתון הניו יורק פוסט, שם הסביר: "סגן הנשיא ואנס והמשלחת האמריקאית לשיחות השלום עם איראן כבר עושה את דרכה לפקיסטן, וצפויה לנחות כבר בשעות הקרובות".

לאורך השבוע האחרון דווח על חשש אמריקאי לביטחונו של ואנס בפקיסטן לאחר סבב השיחות האחרון. לפני מספר שעות דווח כי פקיסטן הגבירה משמעותית את אמצעי האבטחה במלון בו התקיימו השיחות בסבב הראשון ואף פינתה את כלל האורחים.

נראה כי גם וושינגטון לא לקחה סיכונים, וואנס המריא ללא תקשורת וללא ראיונות ממסלול ההמראה כנהוג.

טראמפ עצמו גם הוסיף והפתיע: "במידה ותהיה פריצת דרך משמעותית, לא פוסל פגישה פנים מול פנים עם האיראניים".

במקביל להתפתחות החדשה, בכירים איראנים מסרו לתקשורת העולמית כי הם 'בוחנים בחיוב' הצעות לשיחות נוספות עם ארה"ב, אך עוד לא 'התחייבו' לכך, למרות שקשה מאוד לראות תרחיש בו המריא סגן הנשיא ללא אישור קונקרטי לקיום השיחות.