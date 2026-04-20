יממה אחרי הסערה העולמית שהתעוררה, צה"ל איתר את החייל שניפץ את פסלו של ישו בכפר דבל בדרום לבנון, כך דווח בכאן חדשות.

כאמור, תיעוד של לוחם צה"ל הפועל במסגרת התמרון הקרקעי בדרום לבנון עורר בשעות האחרונות סערה רחבה ברשתות החברתיות ברחבי העולם. בסרטון נראה החייל כשהוא מנתץ באמצעות פטיש פסל של ישו המוצב בכפר דיר סריאן, מעשה שנתפס כפגיעה קשה ברגשות הקהילה הנוצרית באזור.

יצויין כי בניגוד לכפרים אחרים בדרום המדינה, צה"ל לא פינה את הכפרים הנוצריים, והאירוע הנוכחי מאיים לייצר מתיחות מיותרת מול האוכלוסייה האזרחית המקומית. עם פרסום התיעוד, פתח הצבא בבדיקה מהירה של אמינות הסרטון.

"חריגה מוחלטת מהערכים המצופים"

לאחר השלמת בדיקה ראשונית, אישר דובר צה"ל כי אכן מדובר בתיעוד אותנטי של חייל שפעל במרחב דרום לבנון. בצה"ל בחרו לנקוט בקו נחרץ נגד המעשה והבהירו כי אין לו מקום בשורות הצבא.

"צה"ל רואה בחומרה רבה את האירוע ומדגיש כי התנהגות החייל חורגת באופן מוחלט מהערכים המצופים מלוחמים", נמסר בהודעת דובר צה"ל. עוד צוין כי האירוע מתוחקר כעת על ידי פיקוד הצפון ומטופל בצירים פיקודיים, כאשר נגד המעורבים יינקטו צעדים בהתאם לממצאי החקירה.

צה"ל יסייע בשיקום הפסל

בצעד חריג של "בקרת נזקים", הודיעו בפיקוד הצפון כי בכוונתם לפעול על מנת לסייע לקהילת הכפר דיר סריאן להחזיר את המצב לקדמותו ולשקם את הפסל שניזוק. המטרה היא להעביר מסר מרגיע לאוכלוסייה הנוצרית בלבנון ובעולם כולו.

בדובר צה"ל ביקשו להדגיש את מטרות המבצע: "צה"ל פועל לטיפול בתשתיות הטרור שהקים חיזבאללה בדרום לבנון ואין כל כוונה לפגוע בתשתיות אזרחיות, ובתוך כך במבני דת או בסמלי דת".