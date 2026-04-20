אלירז שדה במתקפה חריפה נגד ערוץ 14. צפו

מגיש i24NEWS אלירז שדה, מתח ביקורת חריפה נגד ערוץ 14 ותוכנית "הפטריוטים" על רקע עזיבתו של פרופסור משה כהן-אליה ששימש פאנליסט בתוכנית.

בדבריו אמר שדה: "בעולם תקשורתי שיש בו מבחר ערוצים כמו 11, 12 ו-13 היה חייב לקום גם 14 כדי לאזן, כדי להביא קול אחר וזה חשוב וזה נכון, זו דמוקרטיה אמיתית, נמדדים ביכולת להכיל גם מי שחושב אחרת ממך (פרופסור משה אליה כהן) אולי קצת אחרת, אולי יותר, אבל אחרת ממך, תכיל תשמע".

"פרופ' משה אליה כהן עזב, או הועזב, עדיין לא ברור, את ערוץ 14, מתוכנית הפטריוטים, והסיפור הזה הוא לא ימין ולא שמאל - עניין של ביטחון, ביטחון תקשורתי", המשיך. "מי שביקר אחרים בחוסר פלורליזם (בסרטון מופיעה תמונתו של ינון מגל) - עליו המצווה, מה שנקרא הוא חייב להוכיח שהוא יודע לעשות את זה טוב יותר. לבקר כן, לא להסכים בוודאי, אבל גם להכיל, גם לתת מקום, לא ממקום של תמימות או טיפשות - מה שנקרא להיות רמה אחרת, רמה מעל כולם".

עוד הוא הוסיף: "כשאתה מסוגל לתקן את מה שאחרים שטענת שטעו - במקום בדיוק שאתה הגעת. תהיו יותר טובים מאלו שהעברתם עליהם ביקורת. וכאן אנחנו יכולים לראות שטוב שיש 11, 12, 13 וגם 14 והכי טוב שיש גם 15, כי אם לא מצליחים להכניס את כל עם ישראל לאותו מסך, אנחנו כאן כדי לעשות בדיוק את זה - להגיד הכל, לא לפחד, לא להוריד ראש לאף אחד, גם לא את של עצמנו, אבל לזכור, בסוף כולנו באותו בית".