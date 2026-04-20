הפיכה בדרך? חיכוכים גוברים בין בכירי המשטר האריאני

גורמי אופוזיציה ומקורבים למשטר מדווחים על חיכוכים וסכסוכים גוברים בתוך המשטר האסלאמי, כאשר האגף המעוניין בדיפלומטיה עם ארה"ב מתנגש יותר ויותר עם האגף הקיצוני

יותר ויותר אנשי משטר ומקורות מידע אופוזיציוניים מדווחים על סכסוכים גוברים בתוך המשטר, כאשר הזרם המנהל את המאמץ הדיפלומטי מול ארצות הברית, נתקל בהתנגדות גוברת של משמרות המהפכה ונאמניהם. על פי דיווחים, המנהיג בפועל של איראן, יו"ר הפרלמנט מוחמד קאליבאף תקף לאחרונה את ה'קיצוניים' והאשים אותם בחבלה בעתיד המשטר.

על פי הדיווחים, בשיחה שקיים בימים האחרונים עם יועציו וסביבתו הקרובה, יצא המנהיג בפועל מוחמד קאליבאף בתוקף כנגד משמרות המהפכה. קאליבאף אמר לאנשיו : "מגייסים קיצוניים ומוציאים אותם לרחובות כדי להגדיל את ההתנגדות לעסקה אפשרית עם ארה"ב".

בנוסף, על פי גורמי אופוזיציה מקורבים, קאליבאך הביע דאגה רצינית כי הוא ושר החוץ האיראני, עראקצ'י אשר מובילים את 'המחנה הדיפלומטי' של איראן יוסרו בכוח מתפקידם על ידי משמרות המהפכה במידה והמצב יימשך.