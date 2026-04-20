פרשה ביטחונית חמורה במשטרה ובצה"ל

פרקליטות המדינה הגישה היום (שני) לבית המשפט המחוזי מרכז-לוד כתב אישום נגד שבעה נאשמים בגין עבירות של לקיחת שוחד, גניבה בידי עובד הציבור, הלבנת הון, שיבוש מהלכי משפט, עבירות מס ועבירות נוספות.



מכתב האישום עולה, כי הנאשמים ביצעו את העבירות במסגרת פעילותם כקצינים ביחידות מסווגות בצה"ל ובמשטרת ישראל.

הנאשמים פעלו במשך חודשים ארוכים, במהלך השנה האחרונה, תוך ניצול תפקידם וסמכויותיהם ונטלו לכיסם שלא כדין סכומים ורכוש בשווי מצטבר של עשרות מיליוני שקלים. את סכומי השוחד והגניבה הלבינו מרבית הנאשמים באמצעות מטבעות קריפטוגרפיים.

במהלך החקירה נתפסו ארנקי קריפטו וכספים במזומן בשווי מצטבר של מעל 50 מיליון ₪. לאחר שנודע לחלק מהנאשמים על תחילת החקירה ומעצרו של אחד המעורבים בפרשה, פעלו שלושה נאשמים על מנת להעלים ראיות בכוונה להכשיל את החקירה.

התיק נחקר בין היתר בעבירת ביטחון. במקביל לכתב האישום, התבקש בית המשפט להורות על מעצרם של ארבעה נאשמים עד תום ההליכים המשפטיים נגדם, וקביעת תנאים מגבילים עד תום ההליכים לשלושת הנאשמים הנוספים.