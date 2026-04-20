מאחלים לו בריאות: כתב גל"צ נפגע בתאונה בבני ברק

הכתב לענייני משטרה של גלי צה"ל בגוש דן, טוביה יגלניק, פונה היום (שני) לבית החולים איכילוב לאחר שנפגע מרכב בעת שחצה מעבר חצייה ברחוב כהנמן בבני ברק.



יגלניק, צעיר חרדי לשעבר ממודיעין עילית שהתגייס בגיל 25 לתחנה הצבאית, שחזר בדרכו לבית החולים את רגעי הנס שחווה סמוך למגדלי השקל: "חציתי את המעבר חצייה, ופתאום אני רואה רכב טס לכיוון שלי. צעקתי לו הלו, אבל עוד לפני שהספקתי הוא נכנס בי חזיתית", סיפר הכתב.

הכתב הסביר כי בשל המהירות הגבוהה שבה הגיח הרכב לעברו, הוא ניסה לבצע פעולת הגנה נואשת כדי להציל את חייו ולבלום את עוצמת ההתנגשות.



"ניסיתי בכל הכוח לעצור אותו עם היד שלי, בגלל זה יש לי עכשיו כאבים חזקים מאוד ביד. ממש הרגשתי סיבוב כזה תוך כדי שניסיתי לבלום את הפגיעה. מעוצמת המכה עפתי איזה מטר וחצי אחורה, ויש אפילו סימנים על הרכב", תיאר יגלניק את רגעי הדרמה שחווה בלב הרחוב הסואן.

למרות עוצמת הפגיעה שהובילה לפינויו המיידי, יגלניק ביקש להרגיע את מקורביו ומאזיניו כשהוא מודה על המזל הגדול שבו הסתיים האירוע המפחיד. "היה לי נס ממש גדול, הוא שחזר ממיטת האמבולנס. ברוך השם, חוץ מכאב שחטפתי ככה ברגל ואותה מכה ביד בגלל שספגתי את המכה, המצב שלי בסך הכל בסדר ואני עכשיו בדרך בפינוי להירכילוב וזהו".



הכתב, שהפך לדמות מוכרת בסיקור אירועי הפשיעה והמשפט באזור, צפוי לעבור סדרת בדיקות בבית החולים כדי לשלול פגיעות נוספות.