צפו: טקס יום הזיכרון מרחבת הכותל המערבי בירושלים

יום הזיכרון תשפ"ו בסרוגים. בשעה 20:00 תישמע צפירה בת דקה לציון פתיחת אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

משנת 1860 ועד היום נפלו 25,648 חיילים, שוטרים ואנשי כוחות הביטחון. מיום הזיכרון ה'תשפ"ה ועד היום נוספו 174 חללים למניין הנופלים ועוד 54 נכים שנפטרו כתוצאה מנכותם והוכרו במהלך השנה כחללי מערכות ישראל.

בשעה 19:58 יחל טקס הזיכרון המסורתי לחללי מערכות ישראל מרחבת הכותל המערבי.

בטקס צפויים לנאום נשיא המדינה יצחק הרצוג, הרמטכ״ל רב אלוף אייל זמיר. רב הכותל יאמר פרק תהילים והרב הצבאי הראשי יאמר תפילה לעילוי נשמת החללים. את הקדיש יאמר תא"ל (במיל') יאיר וולנסקי, ששכל את בנו אביעד הי"ד לפני כחודש בלבנון. וולנסקי שכל גם את אחיו אברהם הי"ד בפיגוע ירי בשנת 2002.