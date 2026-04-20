יום הזיכרון תשפ"ו: איפה יכולים כהנים ללכת בהר הרצל

במסגרת ההיערכות המיוחדת של מערכת הביטחון לימי הזיכרון הלאומיים, השלימו הרבנות הצבאית ומשרד הביטחון פרויקט הנגשה ייעודי בבית העלמין הצבאי בהר הרצל. המהלך נועד לאפשר למשפחות שכולות מקרב הכהנים לפקוד את קברי יקיריהן תוך שמירה קפדנית על כללי ההלכה וקדושת הכהונה

במטרה לאפשר למשפחות שכולות מקרב הכהנים לפקוד את קברי יקיריהם בבית העלמין הצבאי בהר הרצל, הרבנות הצבאית (ענף הלכה), בשיתוף עם היחידה להנצחת החייל במשרד הביטחון, מפעילות פרויקט הנגשה ייעודי וייחודי המשלב פתרונות הלכתיים עם עבודות בשטח.

הקושי המרכזי עבור כהנים בבתי עלמין נובע מנוכחותם של עצים שצמרתם סוככת מעל נתיבי ההליכה. לפי כללי ההלכה, מצב זה עלול ליצור "אוהל" המעביר טומאה אל השבילים המקיפים את החלקות. במסגרת הפרויקט, בוצעו עבודות גיזום נרחבות של עצים לאורך נתיבי ההליכה המרכזיים כדי למנוע את החשש ההלכתי ולאפשר מעבר חופשי.





מפת הר הרצל המונגש לכהנים צילום: דובר צה"ל

מיפוי הלכתי ומפות נגישות

מעבר לעבודות הגיזום הפיזיות, ביצע ענף הלכה ברבנות הצבאית מיפוי הלכתי מדויק וקפדני של כלל השבילים והחלקות בהר. עם סיום המיפוי, הוגדרו מסלולי הליכה מותרים למעבר כהנים, המאפשרים להם להגיע ליקיריהם בבטחה.

כדי להנגיש את המידע למשפחות, הופקה מפה מעודכנת המפרטת את כלל הצירים המותרים למעבר כהנים ברחבי בית העלמין. המפה מאפשרת תכנון מראש של מסלול ההגנה עד לחלקות הקבורה, ובכך מסירה חסמים הלכתיים שעמדו בפני משפחות רבות לאורך השנים.

מהרבנות הצבאית נמסר כי הפרויקט הוא פרי עבודה מאומצת שנועדה להבטיח שכל בני המשפחות השכולות יוכלו לחלוק כבוד ליקיריהם שנפלו בהגנה על המדינה, תוך שמירה על קדושת הכהונה וכללי ההלכה, גם במורכבות הטופוגרפית וההלכתית של הר הרצל.