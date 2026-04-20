פרופ' אלבשן משתלח: "שמאל הוא לא!"

פרופסור יובל אלבשן התייחס לסערה סביב מערכת המשפט, ואמר: "אני תוהה למה עד עכשיו זה היה אסור ופתאום הכל מותר"

‏פרופ' יובל אלבשן התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' ותקף: "אלה שזעקו על פגיעה בדמוקרטיה - היום מוחאים כפיים לטיהור שופטים, פקידים ותקשורת".

עוד הוא הוסיף: "כאשר מישהו תומך בטיהור השלטון מפקידים שאינם בדרכנו, ובטיהור התקשורת כך שיהיו בה קולות מותרים בלבד - שמאל הוא לא. אני לא יודע אם הוא פשיסט או משהו אחר, אבל שמאל הוא לא.

כאשר אתם רואים את זעקות השמחה אל מול ראש ממשלת הונגריה הנבחר, ופתאום אני שומע שמותר לפטר שומרי סף ולהדיח פקידים, פתאום מותר להחליף שופטים, פתאום מותר לסגור תחנת שידור ממלכתית - אז אני תוהה למה עד עכשיו זה היה אסור ופתאום הכל מותר... זה די מצחיק אותי לשמוע זאת מאנשים שזעקו ברחובות כמה זה יהיה אסון..."