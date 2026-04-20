פרופ' אלבשן משתלח: "שמאל הוא לא!"

פרופ' יובל אלבשן התראיין היום (שני) ברדיו 'גלי ישראל' ותקף: "אלה שזעקו על פגיעה בדמוקרטיה - היום מוחאים כפיים לטיהור שופטים, פקידים ותקשורת".
עוד הוא הוסיף: "כאשר מישהו תומך בטיהור השלטון מפקידים שאינם בדרכנו, ובטיהור התקשורת כך שיהיו בה קולות מותרים בלבד - שמאל הוא לא. אני לא יודע אם הוא פשיסט או משהו אחר, אבל שמאל הוא לא.
כאשר אתם רואים את זעקות השמחה אל מול ראש ממשלת הונגריה הנבחר, ופתאום אני שומע שמותר לפטר שומרי סף ולהדיח פקידים, פתאום מותר להחליף שופטים, פתאום מותר לסגור תחנת שידור ממלכתית - אז אני תוהה למה עד עכשיו זה היה אסור ופתאום הכל מותר... זה די מצחיק אותי לשמוע זאת מאנשים שזעקו ברחובות כמה זה יהיה אסון..."
נזכיר כי לפני תקופה, בזמן שהיועמ"שית קראה לבג"ץ להוציא צו מוחלט על פיטורי בן גביר, הוא תקף: "לבקש הדחה של שר בלי כתב אישום זה כבר ללכת עוד שני צעדים מהלכת דרעי-פנחסי, זה להטיל פצצת אטום. להפיל פצצת אטום כשאנחנו במלחמה, כשהקשב כולו הולך לחזיתות מורכבות, זה דבר שלא ייעשה. חשוב להגיד - אולי זה לא ייעשה, אבל זה כבר נעשה בעבר".
