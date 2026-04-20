אחרי חודשים של שקט: המשטרה בבקשה חריגה בחקירת הפצ״רית

אחרי חודשים של שקט ובזמן שהציבור תוהה מה עולה בחקירתה של הפצ״רית לשעבר האלופה יפעת תומר ירושלמי, המשטרה מבקשתה להרים את החזקת התפוסים.



על פי הדיווח של לי עייש ב-I24, בהסכמת הצדדים, המשטרה פנתה הבוקר (חמישי) לבית המשפט בבקשה להאריך ב-180 ימים נוספים את תוקף התפוסים שנתפסו ממספר חשודים מרכזיים בפרשה - בהם גם הפצ״רית, הסגן והתובע הצבאי הראשי לשעבר.

לפי המסמכים שהוגשו לבית המשפט, אצל הפצ״רית נתפסו שורת פריטים בהם מסמכים מחדר השינה בביתה, מסמכים מלשכת הפצ״רית, שעון חכם מסוג אפל והאייפון 16 פרו מקס המדובר.

אצל הסגן גל עשהאל נתפסו אייפון 15 פרו מקס, מסמכים תחת הכותרת ״שדה תימן״, תיקיה עם הכיתוב ״הפרקליטות הצבאית״ ומחברות ״אגף המבצעים״. אצל מתן סולומש נתפס טלפון נייד.

על אף שהחקירה כבר הסתיימה מזמן, במשטרה מנמקים את הבקשה בכך ש”מדובר בחקירה מורכבת ורגישה”.



