נתניהו מגנה את התקרית בלבנון: "מביעים חרטה על כל כאב שנגרם"

ראש הממשלה בנימין נתניהו גינה את התקרית שבה לוחם צה"ל ניתץ פסל של ישו בדרום לבנון: "נדהמתי והתעצבתי לגלות שחייל צה"ל פגע בסמל דתי קתולי"

ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב היום (שני) לסערה העולמית סביב התיעוד שפורסם ברשת של לוחם צה"ל מנתץ פסל של ישו בדרום לבנון. בדבריו גינה את התקרית והתנצל בפני הנוצרים שנפגעו מהתיעוד.

"כמדינת היהודים, ישראל שומרת ודוגלת בערכים היהודיים של סובלנות וכבוד הדדי בין יהודים למאמינים מכל הדתות" כתב נתניהו באנגלית. "כל הדתות פורחות בארצנו, ואנו רואים את חברי כל הדתות כשווי זכויות בבניית החברה והאזור שלנו".

"אתמול, כמו הרוב המוחלט של הישראלים, נדהמתי והתעצבתי לגלות שחייל צה"ל פגע בסמל דתי קתולי בדרום לבנון. אני מגנה את המעשה במילים חריפות ביותר" הדגיש. "הרשויות הצבאיות מנהלות חקירה פלילית בנושא, ויינקטו צעדי משמעת חמורים כמתבקש נגד העבריין".

"בעוד שנוצרים נטבחים בסוריה ובלבנון על ידי מוסלמים, האוכלוסייה הנוצרית בישראל משגשגת בניגוד לשאר המזרח התיכון" סיכם נתניהו. "ישראל היא המדינה היחידה באזור שבה האוכלוסייה הנוצרית ורמת החיים שלה נמצאות בצמיחה. ישראל היא גם המקום היחיד במזרח התיכון שדבק בחופש פולחן לכולם. אנו מביעים חרטה על התקרית ועל כל כאב שנגרם למאמינים בלבנון וברחבי העולם".