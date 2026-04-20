הסבתא והנכדה שכלו את בעליהן באותו יום, בהפרש של 50 שנה

את לפיד הזיכרון לנשיא המדינה בטקס בכותל הגישו לאה זוהר ותומר זיסר. לאה שכלה את בעלה צפניה - לוחם בצנחנים - בקרב בתעלת סואץ במלחמת יום כיפור, תומר שכלה את בעלה - קצין בסיירת מטכ"ל בקרב בכפר עזה ב-7.10

יום הזיכרון תשפ"ו בסרוגים. 50 שנה הפרידו בין השכול של הסבתה לשכול של הנכדה.

את הלפיד להדלקת נר הזיכרון בעצרת המרכזית לפתיחת אירוע יום העצמאות בכותל המערבי, הגישו לנשיא לאה זוהר ותומר זיסר סבתא ונכדה שתיהן אלמנות שכולות.

צפניה סולומון הי"ד ועילי זיסר הי"ד צילום: מתוך אתר יזכור

תומר היא אלמנתו של רס"ן עילי זיסר, זכרונו לברכה, מפקד צוות בסיירת מטכ"ל, שנפל בקרב בשבעה באוקטובר 2023, כ"ב בתשרי תשפ"ד, בעת שהגן על תושבי קיבוץ כפר עזה במסירות ובאומץ לב יוצאי דופן.

עילי וצוותו נמנו עם הכוחות הראשונים שהוקפצו לכפר עזה, והיו בין הראשונים שנכנסו לקיבוץ כדי להילחם במחבלים ולהציל אזרחים. במהלך הלחימה נקלע הכוח, שמנה 9 לוחמים, למארב מתוכנן.

יותר ממאה מחבלי חמאס התבצרו בממ"דים ופתחו באש מגגות הבתים. חמישה מלוחמי הכוח נפצעו, וארבעה נהרגו: טל כהן, הדר קמה, אמיר צור — ועילי.

עילי היה בן 27 בנפלו. הותיר את רעייתו תומר, הורים — ורד ודניאל — ושלושה אחים.

הסבא נהרג באותו יום 50 שנה קודם

לאה זוהר, סבתה של תומר זיסר, נושאת אף היא צלקת של שכול עמוקה. היא אלמנתו של סמ"ר במילואים, לוחם הצנחנים, צפניה סולומון, הי"ד, שנפל במוצאי שמחת תורה, כ"ב בתשרי תשל"ד, 18.7.1973 — בדיוק חמישים שנים לפני נפילתו של עילי.

צפניה נהרג בהתקפת כוח קומנדו מצרי על המעוז שבו שירת, בגזרה המזרחית של תעלת סואץ (לאחר הצליחה). הוא היה הראשון שהגיע לעמדה, והפעיל את המא"ג בקצב מסחרר עד אשר נפגע מכדור בראשו ומצא את מותו.

אחרי קרב של כרבע שעה, המצרים נסוגו והשאירו אחריהם עשרות הרוגים. בן עשרים וארבע היה צפניה בנפלו. הותיר רעיה - לאה, בן שנולד לאחר נפילתו, הורים — בתיה וזליג — ואחות.