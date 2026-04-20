בן גביר בפניה דחופה לבג"ץ: "היועמ"שית שוב כשלה"

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר פנה בבקשה דחופה לבג״ץ בעקבות שורה של הפרות בוטות של היועצת: "היועצת חוזרת שוב למקום בו כשלה"

השר לביטחון לאומי הגיש היום (שני) באמצעות בא כוחו, עו״ד דוד פטר, בקשה דחופה לבית המשפט העליון, בעקבות שורה של הפרות בוטות של החלטת בית המשפט על ידי היועצת המשפטית לממשלה.

בבקשה שהוגשה נכתב כי, בתוך פחות מיממה מהחלטת בית המשפט, פעלו גורמי הייעוץ המשפטי בניגוד ישיר להחלטה שקבעה כי השיח לגיבוש הנהלים יתקיים במתכונת הקודמת ובשיתוף נציג ראש הממשלה - והנחיתו פגישת עבודה ללא תיאום, ללא נציג רה״מ וללא המשתתפים הרלוונטיים כפי שבית המשפט העליון קבע.

בלשכת השר מבהירים כי מדובר בהתנהלות כוחנית שחורגת מהחלטת בית המשפט ומההסכמות שנקבעו בדיון, וכי לא ניתן לנהל שיח אמיתי כאשר צד אחד משנה את כללי המשחק באופן חד -צדדי.

עוד נטען בבקשה כי היועצת המשפטית מנסה להרחיב את סמכויותיה גם בתחום המינויים במשטרה, בניגוד למתווה שנקבע. בין היתר, נעשה ניסיון להפוך את הייעוץ המשפטי לגורם מסנן עוד בטרם מגיעות ההמלצות לשר - צעד שלא נקבע בהחלטת בית המשפט ואינו מעוגן בדין או בנהלים.

בנוסף, מבוקש מבית המשפט להבהיר כי במינויים בדרגת ניצב, הסמכות נותרת בהתאם לנוהג רב השנים - החלטה משותפת של השר והמפכ״ל, על בסיס המלצת המפכ״ל, ולא בהתאם להמלצת הספ״כ.

עוד נכתב כי החלטת בית המשפט לא פגעה בסמכותו של השר למנות, וכי הדרישה לעדכון היועצת שבעה ימים מראש נוגעת לשלב שלאחר החלטת השר - ולא לשלב מוקדם יותר בתוך עבודת המשטרה.

לשכת השר בן גביר בתגובה: היועצת ואנשיה התבלבלו שוב כנראה, אבל הם לא מנהלים יותר את הישיבות. ביד אחת היועצת מספרת לבית המשפט שאין לה אמון וזה חסר סיכוי - ואז כשמתקבלת החלטה, היא חוזרת בדיוק לאותו מקום שבו היא כשלה, השר לא יאפשר פגיעה בסמכויותיו ולא קביעת עובדות בשטח בניגוד להחלטת בית המשפט".