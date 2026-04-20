דרמה בליגת העל | המאמן הוותיק התפטר: "נוגד את האמונה שלי"

אחרי שבע שנים בקבוצה וכשהיא צמודה לקו האדום, מאמן הפועל ירושלים זיו אריה הודיע על התפטרותו: "המועדון מעל הכל, ולתחושתי הסיכויים להישאר בליגה טובים יותר בלעדי מאשר איתי"

אחרי שבע שנים בקבוצה וכשהיא צמודה לקו האדום, מאמן הפועל ירושלים זיו אריה הודיע היום (שני) על התפטרותו: "לעזוב 6 משחקים לפני הסוף נוגד את מי שאני ומה שאני מאמין בו. אבל המועדון מעל הכל, ולתחושתי הסיכויים להישאר בליגה טובים יותר בלעדי מאשר איתי".

זיו אריה מונה למאמן הפועל ירושלים ב-2019 כשהייתה בליגה הלאומית, הצליח להשלים איתה את המסע בחזרה לליגת העל וסגירת המעגל של הקמת קבוצת האוהדים. מאז אריה מאמן את הקבוצה בליגת העל, והפך לאחד המאמנים הבולטים והצבעוניים בכדורגל הישראלי.

הפועל ירושלים הודיעה: "הבוקר, בלב כבד, ביקש זיו אריה להשתחרר מתפקידו בהפועל ירושלים לאור מצב הקבוצה. המועדון נענה לבקשתו, במטרה לייצר שינוי מיידי במחזורים שנותרו עד תום העונה".

"בכך תמה קדנציה יוצאת דופן, הארוכה בכדורגל המקצועני בארץ. 7 עונות בהן חזרה הפועל לליגה הבכירה, רשמה את המאזן הטוב ביותר מאז שנות ה-70׳ ופיתחה כשרונות צעירים לרוב, בעיקר תוצרת בית. החיבור המיוחד של זיו למועדון היה מעבר למספרים, והקרדיט שלו לא ימחה. תודה, זיו".

זיו אריה: "הסיכוי של הקבוצה טוב יותר בלעדי"

המאמן כתב: "עם הפרופורציה הנדרשת ליומיים שהמדינה שלנו עומדת להיכנס אליהם, ולשנתיים האחרונות שהיא עוברת בכלל, אני חייב לציין שזהו יום עצוב מאוד מאוד עבורי".

זיו אריה צילום: באדיבות הפועל ירושלים

"לא ככה חלמתי שתסתיים התקופה הקסומה שלי בהפועל ירושלים. לעזוב 6 משחקים לפני הסוף נוגד את מי שאני ומה שאני מאמין בו. אבל המועדון מעל הכל, ולתחושתי הסיכויים להישאר בליגה טובים יותר בלעדי מאשר איתי".

"הקבוצה עדיין תלויה בעצמה"

"אני לא אכנס לשמות, מחשש לשכוח מישהו מכל האנשים היקרים שליוו אותי לאורך כל התקופה הזו; אבל אני רוצה להודות מקרב לב לכל קהילת הפועל ירושלים שיוצרת את המועדון האדיר הזה".

זיו אריה צילום: באדיבות הפועל ירושלים

קיבלתי מהמועדון המון ואני מקווה שהצלחתי גם להחזיר קצת. מהרגע הראשון ועד האחרון פעלתי ביושר ועל פי צו מצפוני האישי והמקצועי למען הצלחת המועדון, וכך אני עושה גם עכשיו.

"הקבוצה במצב לא אידיאלי אולם עדיין תלויה בעצמה ואני מאמין שהשינוי הזה יביא לתפנית המיוחלת ויעזור להשיג את המטרה. אהיה אוהד המועדון עד סוף ימיי, ומי יודע, אולי עוד ניפגש".