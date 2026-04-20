"ורק אתה שנשארת בן 20": אדיר גץ בשיר ליום הזיכרון

בין החיוך של המלאך לחמש האבנים שעל הקבר: אדיר גץ בסינגל זיכרון מטלטל שמוקדש לכל מי שאיבד את היקר לו מכל

בפתחו של יום הזיכרון 2026, כשהפצעים של השנתיים האחרונות עדיין מדממים בלב החברה הישראלית, אדיר גץ משחרר את "שובר לבבות מקצועי" – שיר שמוקדש לדור הצעיר, דור הגיבורים שלא זכה לטוס למזרח כי נשאר לשמור על הבית.

אדיר גץ, שהפך לאחד האמנים הקרובים ביותר ללוחמים בשטח מאז ה-7 באוקטובר, מביא בשיר החדש טקסט חשוף וכואב. השיר מתאר את הדמות שכולנו הכרנו – החבר הכי טוב, האח ששומר על אחותו, זה עם "חיוך של מלאך" שהיה אמור לכבוש את העולם ובמקום זאת הפך לזיכרון בבית העלמין.

"ומחר יום חדש והחיים ממשיכים, ורק אתה שנשארת עוד בן 20", שר גץ במילים שחודרות ללב, ומתאר את הדיסוננס הבלתי נסבל של יום הזיכרון: השמש שזורחת והשמיים הכחולים, מול האבנים הקרות המונחות על הקבר.

"בכל שנה לפני יום הזיכרון, מגיעים אליי מילים ולחן. פשוט דופקים לי על הדלת ואני פותח אותה," מספר אדיר. השנה, הדלת נפתחה לסיפורו של "שובר לבבות מקצועי" – דמות שהיא סמל לכל כך הרבה צעירים שאיבדנו.

זהו שיר על חברות, על משפחה ועל ההבטחה של אלו שנשארו מאחור: "ונתפלל להיות ראויים בשבילך".