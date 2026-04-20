יאיר גולן מברך את נפתלי בנט: "ברוכים הבאים"

יו"ר מפלגת 'הדמוקרטים', יאיר גולן, מביע שביעות רצון מדברים שאמר הבוקר ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט בנוגע לעמדתו של נישואין אזרחיים במדינת ישראל.

גולן כתב: "בנט, וולקאם. נישואים אזרחיים במדינה דמוקרטית ליברלית הם דבר מתבקש. זו היהדות שלנו ואנחנו נדרוש זאת בקווי היסוד של הממשלה הבאה".

גולן כתב: "עשית דרך לא קצרה מהבית היהודי עד כאן. יפה לראות שגם בפוליטיקה יש הפתעות לטובה ושגם בימין מבינים שרק ישראל ליברלית חזקה תנצח".

"מקווה שהמסע ימשיך עוד צעד אחד נוסף - אל ההבנה ההכרחית שגם מהלכים מדיניים, פרידה מפנטזיות הסיפוח, והכרעות אמיצות הם הדרך הנכונה והיחידה לביטחון אמיתי", חתם גולן.