חני נחמיאס ואביבה אבידן חוזרות ללהקת פיקוד הדרום

להקת פיקוד הדרום, שהוקמה בשנות ה-50 והפכה לסמל של רוח התקופה, מוכיחה שוב שהיא נכס צאן ברזל תרבותי. בחידוש מיוחד לשיר "פרחים בקנה", הלהקה מחברת בין העבר המפואר להווה המאתגר. השיר, שמבטא שאיפה לשלום מתוך לחימה ממושכת, מקבל משמעות מצמררת ביום העצמאות הנוכחי.

החיבור הבין-דורי עומד במרכז היצירה: בוגרת הלהקה המיתולוגית אביבה אבידן ובוגרת להקת הנח"ל חני נחמיאס מצטרפות לדור החדש – ליאור פז, נויה שרם וליאן הררי. יחד עם הסאונד המודרני של יהונתן לניאדו וההפקה של אסף אופק אברבוך, הן יוצרות גשר מוזיקלי נדיר.

הביצוע החדש מדגיש את עוצמת הרוח של החיילים ואת קריאת ה"הנני" המהדהדת בכל דור. זוהי הצדעה לאחדות ולרעות, המזכירה לנו שגם אחרי שנתיים של לחימה, התקווה עדיין פורחת בקנה. החיבור בין הכוכבות הוותיקות לכישרונות הצעירים מפיח חיים חדשים בקלאסיקה שכולנו גדלנו עליה.