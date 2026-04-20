חזקת התקינות של צוואה בפני עדים וצוואה נוטריונית-סקירת פסיקה על ידי עו"ד נוטריונית רחל שחר

עו"ד רחל שחר, המנהלת והבעלים של משרד עו"ד רחל שחר, אשר נבחר גם בשנת 2026 בין המשרדים המובילים בישראל בתחום דיני המשפחה, הגירושין והצוואות

עו"ד רחל שחר, המנהלת והבעלים של משרד עו"ד רחל שחר, אשר נבחר גם בשנת 2026 בין המשרדים המובילים בישראל בתחום דיני המשפחה, הגירושין והצוואות צילום: עו"ד נוטריון רחל שחר משרד עורכות דין

דיני הירושה בישראל, ובראשם חוק הירושה, תשכ"ה-1965, מעניקים חשיבות עליונה לרצונו האחרון של המצווה. על מנת להבטיח את כיבוד רצון זה, נקבעו כללים ברורים באשר למעמדן הראייתי של צוואות ולחלוקת נטל ההוכחה במקרים של התנגדות לקיומן. מאמר זה יבחן את עקרונות "חזקת התקינות" של צוואה ואת המקרים בהם נטל הראיה עשוי לעבור אל המבקש לקיים אותה.

חזקת התקינות ומעמד ראייתי חזק לצוואה ללא פגמים

הכלל הבסיסי בדיני הירושה הוא שצוואה העומדת בכל הדרישות הצורניות הקבועות בחוק, נהנית מ"חזקת תקינות". משמעות הדבר היא שחזקה עליה שהיא צוואת אמת, המשקפת את רצונו החופשי והאמיתי של המצווה. במצב דברים זה, הנטל להוכיח כי הצוואה בטלה, מכל עילה שהיא, מוטל על המתנגד לקיומה.

בית המשפט העליון חזר והדגיש עקרון זה בפסיקותיו לאורך השנים:

בדנ"א 1516/95 רינה מרום נ' היועץ המשפטי לממשלה (22.6.1998), נקבע כי "הנחת המוצא של חוק הירושה היא שהצוואה כשרה. הנטל להוכיח שהמצווה עשה את צוואתו מחמת השפעה בלתי הוגנת מוטל על הטוען לקיומה של השפעה בלתי הוגנת, וכל ספק בעניין זה פועל לטובתו של מבקש הקיום."

בע"א 5185/93 היועץ המשפטי לממשלה נ' רינה מרום (20.2.1995), הודגש כי "חזקה היא על אדם שכשר הוא לפעולות משפטיות - בהן עשיית צוואה - וחזקה היא על מצווה כי בעת עשיית צוואתו ידע להבחין בטיבה של צוואה."

עוד נקבע בע"א 4902/91 שדמה גודמן נ' ישיבת שם בית מדרש גבוה להוראה ודיינות (20.7.1995) כי "צוואה שעל פניה נתקיימו בה כל הדרישות הצורניות, חזקה שהיא תקפה, ועל הטוען לפסלותה הראיה."

בדומה, בע"א 1212/91 קרן לב"י נ' פליציה בינשטוק (28.8.1994), נקבע כי "חזקה היא שאדם כשר לפעולות משפטיות - בהן עשיית צוואה - והכופר בכשרות זו עליו הראיה."

ובע"א 1099/90 שילה שרוני נ' שאול שרוני (08.9.1993), נקבע כי "צוואה שאין בה פגם מבחינת הצורה, חזקה עליה שצוואת אמת היא, והטוען שאין לה תוקף - עליו הראיה."

עו"ד נוטריון רחל שחר, המנהלת והבעלים של משרד עו"ד רחל שחר, אשר נבחר גם בשנת 2026 בין המשרדים המובילים בישראל בתחום דיני המשפחה, הגירושין והצוואות

פסקי דין אלו מבססים את העיקרון לפיו צוואה תקינה נהנית ממעמד ראייתי חזק, ועל המתנגד לה מוטל נטל כבד להוכיח את פסלותה.

העברת נטל הראיה במקרה של פגמים או חשש להשפעה בלתי הוגנת

אף על פי חזקת התקינות, קיימים מקרים בהם נטל הראיה להוכחת אמיתות הצוואה וגמירות דעתו של המצווה עובר אל המבקש לקיים אותה. מצבים אלו מתעוררים כאשר בצוואה נופלים פגמים צורניים, או כאשר נסיבות המקרה מעלות ספק מהותי באשר לרצונו החופשי של המצווה.

במקרים של השפעה בלתי הוגנת, נטל השכנוע (הנטל הסופי) נותר על המתנגד, אך נטל הבאת הראיות (הנטל המשני) עשוי לעבור למבקש קיום הצוואה. כך הובהר ברע"א 617/08 מלון עדן נהריה בע"מ נ' יוסף קסל (21.9.2014): "נטל ההוכחה" (כלשונו של השופט א' מצא) המועבר "לנהנה" מכוח הקמת החזקה בדבר השפעה בלתי הוגנת הינו: "נטל הבאת הראיות בלבד" (להבדיל מ"נטל השכנוע").

בע"א 5640/92 יובל אלוני נ' אליצה באומן (28.4.1996), נקבע כי "בהתקיים נסיבות מסוימות המעוררות ספק באמיתות הצוואה או ברצונו החופשי של המצווה, עובר הנטל אל המבקש לקיים את הצוואה."

פגמים צורניים בצוואה אף הם מערערים את חזקת התקינות ומעבירים את נטל הראיה. בע"א 6198/95 שולמית יעקב נ' שרה בראשי (11.6.1998), נקבע כי "קיומו של פגם באחד ממרכיבי הצוואה פוגע בחזקה זו ומעביר את נטל הראיה ל'הוכחת אמיתותה' לשכמי המבקש לקיימה."

פגם מהותי, כגון היעדר תרגום בפועל של הצוואה לשפת המצווה, נחשב לפגם היורד לשורש העניין ונוגע לגמירות דעתו של המצווה. בבע"מ 3779/10 עזבון המנוחה פלונית ז"ל נ' פלוני (28.9.2010), נקבע כי "פגם מהותי מסוג זה אינו ניתן לריפוי באמצעות סעיף 25 לחוק הירושה... במקרה זה עובר נטל ההוכחה המוטל... על המבקש לבטלה אל המבקש לקיים את הצוואה, המחויב להוכיח כי המצווה הבין את הוראותיה של הצוואה וכי אלה משקפות את רצונו האמיתי."

לבסוף, בע"א 36/88 דורה זלוף נ' שאול זלוף (30.3.1992), נקבע באופן כללי כי "משנפלו פגמים צורניים בצוואה, עובר הנטל להוכחת אמיתותה של הצוואה ותקפותה על מי שמבקש לקיימה."

סיכום

מעמדה הראייתי של צוואה בישראל מושפע באופן ניכר מתקינותה הצורנית ומהנסיבות שאפפו את עריכתה. צוואה תקינה נהנית מחזקת תקינות חזקה, המטילה את נטל ההוכחה לפסלותה על המתנגד. עם זאת, פגמים צורניים או נסיבות המעלות חשש כבד באשר לרצונו החופשי של המצווה, עשויים להעביר את נטל הראיה, ובמקרים מסוימים אף את נטל השכנוע, אל המבקש לקיים את הצוואה. הבנה מעמיקה של כללים אלו חיונית לכל מי שמעורב בהליכי ירושה וצוואות.