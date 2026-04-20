איראן טוענת: "אין תכנון לסבב נוסף של שיחות עם ארה"ב"

למרות האמירות של הנשיא טראמפ לפיהם ההסכם "כבר סגור", במשרד החוץ האיראני הבהירו כי "נכון לעכשיו, אין תכנון לסבב נוסף של שיחות משא ומתן עם ארה"ב"

המתיחות נמשכת: יומיים לפני הדדליין לסיום הפסקת האש, דובר משרד החוץ של איראן, איסמעיל בקאאי, אמר הבוקר (שני) כי "נכון לעכשיו, אין תכנון לסבב נוסף של שיחות משא ומתן עם ארה"ב". דבריו מגיעים אחרי שאתמול נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אישר כי משלחת אמריקנית תגיע מחר לפקיסטן לסבב נוסף של שיחות, כשלטענתו ההסכם "כבר סגור".

לטענת בקאאי, "ארה"ב הפרה את הפסקת האש עם הטלת הסגר הימי על איראן. המתיחות הנוכחית במפרץ ובמיצרי הורמוז היא תוצאה ישירה של התוקפנות מצד ארה"ב וישראל". עוד הזכיר כי "איראן לא שוכחת את התקיפות האמריקניות שבוצעו בזמן שנוהל משא ומתן בעבר. אנחנו לא מכירים במועדים או אולטימטומים בכל הנוגע להבטחת האינטרסים הלאומיים שלנו".

כזכור, אמש דווח כי האיראנים הכחישו את האמירות האופטימיות של טראמפ, כאשר גורמים בכירים במשמרות המהפכה מסרו כי עדיין אין הסכמות כוללות עם ארה"ב, וכי עד כה סירבו להתחייב לסבב נוסף של שיחות ישירות בפקיסטן בעקבות "עקשנות אמריקאית" לדבריהם.

סוכנות הידיעות תסנים, גוף חדשות המקושר ישירות אל המשטר האיראני ומשמרות המהפכה, ציטט גורם בכיר בעל קשר למשא ומתן שהכחיש את האמירות הבומבסטיות של טראמפ. כאשר על פי האיראנים, עדיין קיימות אי הסכמות מהותיות בנושאים כמו העשרת גרעין ותנאי מיצרי הורמוז.

בנוסף, דווח כי עד כה, האיראנים סירבו להתחייב אל סבב השיחות הבא בפקיסטן, וכי יש גורמים במשטר אשר רואים את הצהרות טראמפ בסקפטיות רבה ואף חוששים כי מדובר במהלך נוסף שמסתיר מתקפת פתע.