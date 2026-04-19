ההסכם כבר סגור? האיראנים מכחישים ומסרבים לעוד סבב משא ומתן

בזמן שהנשיא טראמפ חוגג הסכם 'כמעט סגור' עם איראן, משטר האייתולות מכחיש בתוקף ואף מודיע על סירוב לסבב נוסף של משא ומתן

גורמים איראניים מגיבים לאמירות האופטימיות ביותר של נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, על כך שהסכם עם איראן הוא כמעט ועובדה מוגמרת. גורמים בכירים במשמרות המהפכה מסרו כי עדיין אין הסכמות כוללות עם ארה"ב, וכי עד כה סירבו להתחייב לסבב נוסף של שיחות ישירות בפקיסטן בעקבות "עקשנות אמריקאית" כך לדבריהם.

סוכנות הידיעות תסנים, גוף חדשות המקןשר ישירות אל המשטר האיראני ומשמרות המהפכה, ציטט גורם בכיר בעל קשר למשא ומתן שהכחיש את האמירות הבומבסטיות של טראמפ. כאשר על פי האיראנים, עדיין קיימות אי הסכמות מהותיות בנושאים כמו העשרת גרעין ותנאי מיצרי הורמוז.

בנוסף, דווח כי עד כה, האיראנים סירבו להתחייב אל סבב השיחות הבא בפקיסטן, וכי יש גורמים במשטר אשר רואים את הצהרות טראמפ בסקפטיות רבה ואף חוששים כי מדובר במהלך נוסף שמסתיר מתקפת פתע.

לפני זמן קצר דווח כי הנשיא טראמפ מסר בשיחה אל כתבים כי ההסכם עם איראן 'כבר סגור', זאת למרות שלאורך היום הגיעו דיווחים רבים על אי הסכמות בין הצדדים ונסיגות של המתווכים וצוותי המו"מ עצמם.