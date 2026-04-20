כתב אישום: תושב כפר קאסם ניהל רשת הברחות לרצועת עזה

הפרקליטות הגישה כתב אישום חמור נגד מונדר בדיר, המייחס לו עבירות של סיוע לאויב ופעולה ברכוש לצרכי טרור. על פי החשד, בדיר תיווך וניהל הברחות של ציוד אלקטרוני, גנרטורים וחלקי חילוף, תוך גריפת רווחים של מיליוני שקלים.

פרקליטות מחוז דרום הגישה הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בבאר שבע כתב אישום נגד מונדר בדיר, בן 48 מכפר קאסם, בגין מעורבות עמוקה ברשת להברחת סחורה אסורה לרצועת עזה במהלך חודשי הלחימה.

מכתב האישום, שהוגש באמצעות עו"ד אלכס דרנבוים, עולה תמונה של אופרציה כלכלית משומנת שפעלה בין החודשים אוגוסט לדצמבר 2025. לפי האישום, בדיר ניצל את קשריו הענפים כדי לשמש כ"ציר מרכזי" בעסקאות ההברחה – הן כסוחר ומתווך והן כערב להתקשרויות בין ספקים לבין גורמים בתוך רצועת עזה.

גנרטורים, פאנלים סולאריים ומיליוני שקלים

הסחורה שהוברחה, או שנעשה ניסיון להבריחה, כללה רשימה ארוכה של מוצרים האסורים לכניסה לרצועה בשל החשש שישמשו את גורמי הטרור. בין היתר מדובר ב:

ציוד אנרגיה ותקשורת: גנרטורים, ממירי מתח, פאנלים סולאריים, טלפונים ניידים וכרטיסי SIM.

לוגיסטיקה ורכב: חלקי חילוף לכלי רכב וכלי עבודה מגוונים.

סחורה אזרחית: אלפי קילוגרמים של טבק וסיגריות.

על פי הערכות החוקרים, המניע המרכזי לפעילות היה כלכלי גרידא: הרווחים מהברחת כל משאית הגיעו להיקפים של מיליוני שקלים. בדיר תפקד במקרים רבים כ"אופרטור" בשטח, שניהל את הקשר מול הגורמים העזתיים ותיאם את קליטת הסחורה בצד השני של הגבול.

סעיפי האישום: סיוע לאויב וטרור

החקירה נוהלה בשיתוף פעולה של שירות הביטחון הכללי (שב"כ) ויחידת אכ"ל מרכז בלהב 433 של המשטרה. בשל אופי הציוד והעובדה שההברחות התבצעו בזמן שבו ישראל נמצאת במערכה צבאית, הוחלט לייחס לבדיר עבירות חמורות במיוחד:

סיוע לאויב בזמן מלחמה (וניסיון לסיוע). פעולה ברכוש למטרות טרור. קבלת דבר במרמה בנסיבות מחמירות.

במקביל להגשת כתב האישום, ביקשה הפרקליטות מבית המשפט להורות על מעצרו של בדיר עד לתום ההליכים המשפטיים נגדו, תוך הדגשת המסוכנות הנשקפת ממעשיו לביטחון המדינה בתקופה רגישה זו.