נחשף מנגנון טרור איראני שקידם פיגועים נגד בכירים ישראלים

המוסד, צה"ל ושב"כ חשפו היום (שני) לראשונה את מנגנון הטרור החשאי של משמרות המהפכה האיראניים, ושפעל במטרה לפגוע בבכירים ישראליים ובתשתיות אסטרטגיות ברחבי העולם.

החשיפה מגיעה על רקע רצף סיכולים שביצע חיל האוויר במהלך מבצע ׳שאגת הארי׳, שהביא לחיסולם של בכירים ופעילים מרכזיים במנגנון הפיגועים החשאי. זאת, לצד פעילות אינטנסיבית של המוסד ושותפיו בגופי הביטחון והאכיפה בעולם ששיאה בביצוע מעצרים וחקירות נרחבים של חברי חוליות הטרור שפעלו מטעם המנגנון ברחבי העולם.

בין היתר, סוכלה לפני מספר שבועות באזרבייג'ן תשתית טרור שקידמה ניסיונות לפגיעה ביעד אסטרטגי - צינור הנפט העובר דרך גיאורגיה וטורקיה (BTC) וכן נגד מספר יעדים ומוסדות יהודיים במדינה, ובהם שגרירות ישראל, בית הכנסת בבאקו ומנהיגי הקהילה היהודית. חברי החוליה המבצעית נעצרו על ידי הרשויות באזרבייג'ן כשבאמתחתם רחפני נפץ ומטעני רסס שהבריחו למדינה. לטובת מימוש כוונותיהם החוליה פעלה לאיסוף מידע על היעדים לפגיעה במגוון שיטות, בהן עיקוב פיזי וצילום.

בראש מנגנון הפיגועים החשאי עמד רחמאן מקדם, ששימש גם כראש האגף למבצעים מיוחדים (4000) בארגון המודיעין של משמרות המהפכה והותקף על ידי חיל האוויר בתחילת ׳שאגת הארי׳. אגף 4000 אחראי על קידום והכוונת פעולות טרור מחוץ לגבולות איראן נגד יעדים ישראליים ומערביים, וכן על ניסיונות הברחה של אמצעי לחימה מתקדמים לשטח ישראל. כל זאת, בהנחייתו ובידיעתו של ראש ארגון המודיעין מג'יד ח'אדמי, שחוסל אף הוא על ידי צה"ל במהלך המלחמה.

במסגרת תפקידו מקדם הוביל בשנים האחרונות את מאמצי הטרור של המנגנון ברחבי העולם - שכללו גיוס והכשרה של פעילי טרור באיראן ומחוץ לה לביצוע משימות איסוף מודיעין, הן על בכירים מדיניים ישראליים ואנשי קהילת הביטחון הישראלית והן על אתרים צבאיים (ישראליים ומערביים), נמלים וכלי שייט ישראליים בישראל וברחבי העולם.

תחת פיקודו של מקדם פעל גורם טרור מרכזי בשם מחסן סורי, אשר שימש כאופרטור מרכזי ומוביל במנגנון הפיגועים החשאי לצד תפקידו הנוסף כבכיר באגף 4000 - וחוסל גם כן במהלך המלחמה. במסגרת פעילותו המבצעית של סורי ובדומה לפעילים נוספים במנגנון הפיגועים החשאי, הוא לקח חלק משמעותי בפעילות המנגנון מחוץ לאיראן והשתתף בסבבי הפעלה רבים במהלכם נפגש עם חוליות הטרור המקומיות אותן הכווין לביצוע המשימות בשטח.

לצד סורי, פעלו בזירת אירופה, מזה"ת ואזרבייג'ן קציני משה"מ נוספים, בהם מהדי יכה-דהקאן, המכונה 'הדוקטור' שהוביל את מאמצי הטרור באזרבייג'ן. דהקאן מוכר כבר מינואר 26' לאחר מעצרה של תשתית מבצעית בטורקיה אשר קידמה הברחת רחפני נפץ מאיראן לטורקיה ומשם לקפריסין. התשתית גם ביצעה איסוף מידע על בסיס חיל האוויר האמריקאי אינג'רליק באדנה.

יוזכר כי משימות מעקב אחר בסיסים מערביים נחשפו בעבר, למשל, במהלך מבצע ׳עם כלביא׳ - במהלכה נעצרו גורמים אזרים בחשד לביצוע איסוף מידע אחר יעדים ישראלים ואחר בסיסים צבאיים בקפריסין ובכרתים.

"בשנים האחרונות, המשטר האיראני פועל באמצעות גופי הביטחון והמודיעין השונים לקידום עשרות רבות של צירי פיגוע נגד יעדים ישראל, יהודים ומערביים" נמסר. "המערכה ׳שאגת הארי׳ הובילה להתרת רסנים נוספת בתוקפנות האיראנית באזור, לרבות מאמץ להרחבת יכולותיהם. בתוך כך, מוכר כי אנשי המנגנון פועלים אף בשיתוף פעולה עם גורמים ציריים נוספים, דוגמת המיליציות הפרו-איראניות בעיראק, למימוש כוונות פיגוע".

במוסד הוסיפו ואמרו כי "חשיפתם של מנגנוני הפיגועים אותם מפעיל המשטר האיראני מוכיחה שוב ושוב את כישלונו המובהק ביצירת מרחב הכחשה, ומבטאת את קריסת דרך הפעולה האיראנית שחותרת להפעלת טרור בניתוק מאיראן על מנת להימנע מהשלכות מדיניות, משפטיות וכלכליות שהוא עלול לשלם".