האיראנים הציגו סרטון AI: שיקמנו במהירות את מערך הטילים

מפקד חיל האוויר של משמרות המהפכה הציג סרטון AI של טילים וטען כי איראן שיקמה במהירות את מלאי הטילים והרחפנים. הוא הוסיף כי ישראל וארה"ב "הפסידו בשלב הזה של המלחמה!"

שלושה ימים לסיום הפסקת האש בין ארה"ב ואיראן, משמרות המהפכה ממשיכים להתגרות ולשלוח מסרים מאיימים.

הבוקר פרסם חוסיין (מג'יד) מוסאווי מפקד חיל האוויר והחלל של משמרות המהפכה הצהרות לוחמניות על כך שאיראן הצליחה לשקם את מלאי הטילים והרחפנים שלה, הרהב יותר ממה שישראל וארה"ב חידשו את מלאי המיירטים.

הצהרות מוסוואי על רקע מחסן הטילים

בסרטון שהציגו האיראנים, נראה מחסן טילים ארוכי טווח, שנמצא בפעילות תת קרקעית.

"במהלך הפסקת האש, המהירות שלנו בעדכון וחידוש משטחי שיגור הטילים והרחפנים מהירה אף יותר מאשר לפני המלחמה. אנו יודעים שהאויב אינו מסוגל ליצור לעצמו את התנאים הללו ונאלץ להביא תחמושת מהצד השני של העולם בטפטוף", התגרה מוסוואי באמריקאים.

רחפני AI בסרטון של משמרות המהפכה צילום: ללא

ארה"ב וישראל הפסידו במלחמה

"הם (ארה"ב וישראל) הפסידו בשלב הזה של המלחמה! הם הפסידו את המיצר; את לבנון ואת האזור", הוסיף.

יש לציין כי חלקים גדולים של הסרטון עשויים בבינה מלאכותית (AI) וחלקים ממנו הם קטעי ארכיון ששודרו בזמן מבצע 'שאגת הארי' ובו נראים ירי טילים ורחפנים לעבר מטרות.