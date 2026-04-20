חוגגים את יום העצמאות ה-78. היכן נצא לטבע לבלות, להכיר וללמוד על עצמאותנו.

מוזיאון הספורט היהודי העולמי

חוגגים עצמאות עם מורשת של ספורט יהודי וישראלי: ביום העצמאות הקרוב, מוזיאון הספורט היהודי בכפר המכביה ייפתח לקהל ללא תשלום לחוויה מעוררת השראה לכל המשפחה.

במסגרת הפעילות, המבקרות והמבקרים יזכו להזדמנות להתמלא מחדש בגאווה ישראלית ולקבל השראה של חוסן, לכידות, יכולת להתגבר על אתגרים, כוח רצון, השראה ואמונה בדרך. הכניסה ביום העצמאות תתאפשר ברישום מראש דרך האתר, לאחד מארבעת הסבבים ב-10:00, 12:00, 14:00 ו-16:00.

המוזיאון עוסק בעולם שעוסק בספורט היהודי המתועד מאז המאה ה-19 ועד ימינו, ומציע סיור מרתק בין עבר, הווה ועתיד בין סיפורים יוצאי דופן, ספורטאים מעוררי השראה, רגעים היסטוריים ופריטים נדירים, המספרים יחד את סיפורה של הרוח היהודית והישראלית. הסיור במקום משקף את כוחה של רוח זו לאורך שנים, המורכבת משאיפה להצטיין, כוח התמדה, תחושת שייכות ויכולת לחלום, לבנות ולהגשים. הפעילות ביום העצמאות מתקיימת כחלק מהמהלך של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, משרד המורשת ומרכז השלטון המקומי לפתיחת אתרי מורשת בחינם לקהל ביום העצמאות.

משך הביקור כשעה ורבע. הפעילות מתאימה לגיל 8 ומעלה ומיועדת לקהל הרחב ולמשפחות. מספר המקומות מוגבל, עד חמישה כרטיסים בחינם למשפחה.

עצמאות בצפון השומרון

לקראת יום העצמאות, המועצה האזורית שומרון, יחד עם מרכז סיור ולימוד שומרון ומרכז גוש קטיף וצפון השומרון, מזמינים את עם ישראל לחגוג את תקומת המדינה בסיורים מיוחדים בעקבות התחדשות ההתיישבות בצפון השומרון. הסיורים יעברו בין נקודות היסטוריות והיישובים חומש ושא-נור שחוזרים לעמוד על הקרקע בימים אלו.

במהלך הסיורים ייחשפו המטיילים לסיפורי התנ"ך, מורשת הקרב, כאב הגירוש ולצדו פריחת היישובים הוותיקים והתקומה המרגשת של ההתיישבות בצפון השומרון.

לצד הסיורים, המועצה האזורית שומרון ותיירות שומרון נערכים לקליטת המוני המטיילים ברחבי המועצה.

פעילות הסיורים תתקיים ביום העצמאות בין השעות 11:00 ל-16:00. ההתניידות תתבצע ברכבים פרטיים, באופן עצמאי וללא תשלום. המטיילים אינם מחויבים לנסוע במסלול מוגדר מראש, אלא יכולים להגיע לאחת מנקודות היציאה, לקבל מפה, ולבחור לאילו מנקודות העניין לנסוע ישירות בקצב שלהם. בכל נקודה שבה תבחרו לבקר, תחכה לכם הדרכה מסודרת.

עצמאות בשא נור- אביחי מנחם

מדעטק, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל בחיפה

מעל 20 תערוכות קבע, פארק מדע פתוח, מרכז לגיל הרך ותוספות המיוחדות לחג: מופע הדגמות כחול לבן לכל המשפחה, עם יצירת עננים, תגובות כימיות שגורמות לשינויי צבעים והפתעות מדעיות בכחול ולבן, סדנת טילי נייר בפארק המדע, בה תבנו ותשגרו טילים באמצעות מערכת לחץ אוויר, סיור מודרך של מסע בזמן מהמבנה ההיסטורי והדקלים של אלברט איינשטיין ורעייתו ועד חדשנות ישראלית בחלל ובונוס של קסם - הדרכות והדגמות מיוחדות בתערוכות החושך והקסמים. להרשמה ולפרטים נוספים: https://www.madatech.org.il/activities/independence-day/

אבוקיאק פותחת עונה

אבוקיאק פותחים את עונת השייט עם תנאים שקשה להתעלם מהם: נחלים מלאים עד הסוף, זרימה חזקה במיוחד ונוף אביבי בשיאו.

בזמן שהשגרה עוד מתאמצת לחזור לעצמה, יש מי שכבר זורם קדימה – עם הרבה מאוד מים. הפעילות מתקיימת במבואות הכנרת, בחלק הבטוח של הצפון ובהתאם להנחיות פיקוד העורף, ומאפשרת ליהנות מהטבע בלי דרמות מיותרות. השייט מתאים לכל המשפחה, כולל ילדים, ומשלב חוויה רגועה עם מספיק אקשן כדי להרגיש את הזרימה.

שעות פעילות: א׳–ה׳ 10:00–15:00 | שישי עד 14:00

'כחול לבן בצבעים'

התערוכה “כחול לבן בצבעים” מציגה את עשרות יצירותיו של האמן רפאל ד. מיימון, חוקר היסטוריה ותרבות ישראלית, היוצר מתוך געגוע. בציורי טבע ריאליסטיים, מיימון מחיה את ראשית קום המדינה דרך דימויים וחפצים אייקוניים, כמו: הסנדל התנ"כי, דמות הבמבה, כובע טמבל, טלפון ציבורי, מכונית הסוסיתא, ומותגים ישראליים מוכרים נוספים,

לצד דמותו של בן גוריון העומד על ראשו, סמל למנהיגות שידעה לחשוב אחרת.

באמצעות חפצים יומיומיים וסמלים מוכרים, מיימון מספר מחדש את סיפורה של ישראל הצעירה, בין תרבות הצנע לתרבות הצריכה, בין פופ-ארט לעולמות העיצוב והפרסום,

ובין זיכרון לנקודת מבט ביקורתית ועדינה. הוא בוחר בקפידה את האקזמפלרים הישראליים, משמר את זהותם והופך אותם למטאפורות חזותיות הטומנות בחובן רעיון ומשמעות.

בעקבות שביל העצמאות

ארבעים שנה לאחר הגרלת הצדפים הידועה בה נולדה תל אביב, העיר העברית הראשונה, תיוולד באותו המקום בדיוק, בבית דיזנגוף שברחוב רוטשילד 16, מדינת ישראל. מוזיאון העיר תל אביב-יפו מזמין אתכם לסיורים מיוחדים ב'שביל העצמאות', בהדרכת מורה הדרך חזי שמואלי, על מנת להתרשם מהדרך שעשתה העיר בשנים אלו ואחריהן.

הסיורים יתקיימו בימי שישי, 24.4 ו-1.5, בין השעות 12:30-10:30.

מסלול הסיורים יעבור ברחובות, המספרים את הדרך שעשתה תל אביב מהעידן העות'מני, דרך הקמת השכונה העברית 'אחוזת בית' ועד הקמתה הזריזה של העיר המובילה של היישוב בימי המנדט הבריטי. לוקאלית או גלובלית? עבודה עברית או מסחר בינלאומי? באמצעות הצצה לאחור בזמן ודרך התחנות לאורך הסיור, יבחנו המשתתפים כיצד משתקפות גם בהווה רוח העיר ותפיסתה.

נציין שמוזיאון העיר תל אביב-יפו הוא אחד מכ-220 אתרים ומוזיאונים החברים בארגון הגג של המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל.

נקודות ציון מרכזיות במהלך הסיור: 'אחוזת בית' והגימנסיה העברית, 'בית וייס' ובתים ראשונים ברחוב הרצל, הקיוסק הראשון, היכל העצמאות-בית דיזנגוף ברח' רוטשילד 16, בית גולומב (בית הולדתו של ארגון ההגנה), בית הכנסת הגדול, כיכר מגן דוד בסימן חגיגות העצמאות של 1948, וסיום בשוטטות מודרכת במוזיאון העיר תל אביב-יפו, הנמצא בכיכר ביאליק המתחדשת.

