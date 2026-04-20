רינה מצליח על התקרית בכנסת: "נתתי לו סטירה"

אשת התקשורת הוותיקה חשפה בראיון לערוץ הכנסת כי הגיבה באלימות פיזית להערה פוגענית שהופנתה לעברה: "פשוט היכיתי אותו".

אשת התקשורת והמגישה הוותיקה, רינה מצליח, חשפה אמש (ראשון) תקרית חריגה מעברה במסדרונות השלטון. בראיון שהעניקה למגיש רועי כ"ץ בערוץ הכנסת, סיפרה מצליח כיצד בחרה להגיב באופן פיזי ואלים כלפי גברים שהטיחו בה הערות פוגעניות או מעליבות על רקע מגדרי.

"כאישה הרגשתי מאוד חזקה, כבן אדם הרגשתי מאוד חזקה", שיתפה מצליח בראיון. "לכן גם אם מישהו פעם אמר לי ה'ג'ינס שלך צמוד', או דברים כאלה, הוא קיבל ממני כזאת שטיפה". כאשר נשאלה האם המקרה אירע מול נבחר ציבור, הבהירה: "לא, עוזר של פוליטיקאי. הוא לא העז לעבור מולי בכנסת שנים על מה שעשיתי לו".

"במרכז הליכוד כשגבר דיבר אלי ככה, הרמתי עליו יד" - רינה מצליח מדברת על 40 שנות קריירה בראיון ב #תעודת_עיתונאי עם @roy_katz @RMatsliah

מצליח המשיכה ותיארה אירוע נוסף, חמור לא פחות, שהתרחש לדבריה במהלך כינוס פוליטי. "במרכז הליכוד כשגבר דיבר אליי ככה, פשוט היכיתי אותו. מכות. מכות", הצהירה לקול פליאתו של המראיין שביקש ממנה להרחיב על הפרטים.

לדבריה, הרקע לתקיפה היה סגנון דיבור בוטה מצד חבר המפלגה. "גבר, חבר מרכז ליכוד, דיבר אליי בצורה מעליבה", הסבירה מצליח, ואישרה בהמשך הדברים כי אכן סטרה לאותו אדם בתגובה לדבריו.