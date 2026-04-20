אחרי הדרמה הלילית: בישראל נערכים לחידוש המלחמה

המתיחות במצר הורמוז שוב מגיעה לנקודת רתיחה. לאחר שצבא ארצות הברית תקף ספינה איראנית שניסתה לחצות את המצר האסטרטגי, עולות שאלות קשות בנוגע ליציבות הפסקת האש שהושגה לאחרונה. דני סיטרינוביץ', חוקר בכיר בתוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי (INSS), ניתח את המצב בשיחה עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ב-103fm והזהיר מפני הסלמה קרובה.

"בראיית האיראנים יש כאן הסלמה ברורה", הסביר סיטרינוביץ'. "מבחינתם מדובר בהפרה של הפסקת האש מצד האמריקאים, והם מתכוונים להגיב. כרגע הם פשוט בוחנים מה תהיה דרך הפעולה הנכונה".

אפס אמון בדרך לאיסלאמבאד

לדברי סיטרינוביץ', התקרית האחרונה מעידה על חוסר אמון מוחלט בין וושינגטון לטהרן. הוא ציין כי האיראנים אינם מתכוונים להגיע לעמדת נחיתות בשיחות הצפויות באיסלאמבאד: "לצד האפשרות למשא ומתן, האפשרות להסלמה מוחשית מאי פעם. קשה מאוד לקבוע איזו תגובה תישאר מתחת לרף המלחמה, מה שמוביל להבנה שבלי הסכם ממשי, המתח והפעולות של שני הצדדים יהפכו את המצב הקיים לבלתי אפשרי".

מסקנתו של החוקר הבכיר מטרידה: "הסיכוי לעימות צבאי עולה באופן משמעותי, ואנחנו צריכים להיערך לכך בהתאם".

מהנקודה שבה זה נעצר: פגיעה בתשתיות ובנפט

אם אכן תתחדש הלחימה, מעריך סיטרינוביץ' כי היא לא תתחיל מהסלמה הדרגתית, אלא תחזור בדיוק לנקודה המסוכנת שבה נפסקה לפני כשבועיים. "המערכה נעצרה רגע לפני פגיעה באתרי תשתית אזרחיים באיראן ותגובה איראנית דומה לעבר מדינות המפרץ", הזכיר.

לדבריו, השילוב בין חוסר הסבלנות של הנשיא טראמפ לבין האיומים האיראניים לחסום את נתיבי השיט המרכזיים – מצר הורמוז ובאב אל-מנדב – עלול להוביל להידרדרות מהירה. "אם תהיה חזרה ללחימה, הצדדים כנראה יקפצו ישר למהלך הזה. נראה מהר מאוד הסלמה רחבה בהרבה ממה שראינו עד כה, שתגדיל משמעותית את היקפי המערכה באזור כולו".