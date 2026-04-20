הבכיר לשעבר באיום דרמטי: "תוך שעה אין איראן"

הבכיר לשעבר חשף את תרחיש האימים עבור איראן ואומר כי תוך שעה לא תהיה מדינה. אז למה ישראל וארה"ב לא עושות זאת?

תא"ל במיל' אמיר אביבי, יו"ר תנועת "הביטחוניסטים", השמיע אתמול (ראשון) הצהרות ביטחוניות דרמטיות בנוגע ליכולות המבצעיות של ישראל וארצות הברית מול איראן. בראיון שהעניק לערוץ 14, טען אביבי כי המערב מחזיק ב"שורת מחץ" שיכולה להביא לקריסתה המוחלטת של איראן בתוך זמן קצר ביותר.

"אנחנו יכולים לעשות במדינה הזאת מה שאנחנו רוצים", הצהיר אביבי בביטחון. לדבריו, בעוד שמרבית המטרות הצבאיות הגלויות כבר ספגו פגיעות קשות, כעת עובר מרכז הכובד ללחץ אסטרטגי וכלכלי שמטרתו הכנעת המשטר בטהרן.

"בתוך שעה לא תהיה מדינה כזאת"

אביבי חשף כי על השולחן מונחת אופציה קיצונית, כזו שאפילו הנשיא לשעבר טראמפ התייחס אליה בעבר. "תוך שעה אפשר להוריד את השלטר על המדינה הזאת, ואין איראן. לא תהיה מדינה כזאת יותר", אמר. לדבריו, היכולת הטכנולוגית והצבאית לשתק את כלל מערכות החיים באיראן קיימת וזמינה "בכל רגע נתון".

למרות היכולת המוכחת, אביבי הסביר כי הסיבה שהצעד טרם בוצע היא הומניטרית ואסטרטגית כאחד. "אנחנו לא עושים את זה כי יש שם 90 מיליון אנשים, שרובם בכלל נגד המשטר", הסביר. "אנחנו לא רוצים להביא למצב שלא יהיו להם בתי חולים, חשמל בבית או מקררים. זו אופציה למקרה שלא תהיה שום ברירה אחרת".

המצור הימי כאקט מלחמתי אלים

מעבר לאופציית "הורדת השלטר", אביבי התייחס למצב הכלכלי והצבאי הנוכחי של איראן תחת המגבלות האמריקאיות. הוא הגדיר את הלחץ הבינלאומי הנוכחי כאחד הצעדים התוקפניים ביותר שננקטו אי פעם נגד מדינה בעת המודרנית.

"מה שהאמריקאים עושים לאיראן זה אחד האקטים המלחמתיים הכי אלימים והכי קשים שיש", ניתח אביבי. הוא הסביר כי המצור הימי חונק את הכלכלה האיראנית, שנשענת ברובה המכריע (כ-90%) על סחר ימי. "המדינה הזאת משותקת", סיכם הבכיר לשעבר, והדגיש כי השילוב בין המצור הקיים ליכולת השיתוק המיידית מציב את איראן בנקודת חולשה היסטורית.