יורדים בחבלים ממסוק | תיעוד ההשתלטות על הספינה האיראנית

אחרי שאמש (ראשון) נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הודיע על השתלטות אמריקאית על ספינה איראנית. בסנקטום (פיקוד מרכז האמריקאי) מפרסמים הבוקר תיעוד. במקביל הבוקר בווטל סטרייט ג'ורנל דווח כי ארה"ב משתמשת בכלי שייט בלתי מאיושיים לשליית מוקשים איראנים במיצעי הורמוז.

ההשתלטות על הספינה האיראנית | צילום: פיקוד המרכז האמריקאי

כזכור אמש טראמפ הודיע כי ספינת משא איראנית הנקראת 'טוסקה' באורך של כמעט 900 רגל (כ-275 מטרים) השוקלת כמעט כמו נושאת מטוסים, ניסתה לפרוץ את המצור הימי שלנו, וזה לא הלך להם טוב".

"ספינת הטילים של הצי ה-USS ספרואנס רדפה אחרי הספינה במפרץ עומאן, ונתנה להם אזהרה הוגנת לעצור. הצוות האיראני סירב, אז הצי עצר אותה על ידי פיצוץ חור בחדר המנועים שלהם. ברגע זה כוחות המארינס מחזיקים בספינה". חשף טראמפ.

בנוסף הסביר הנשיא "הטוסקה נמצאת תחת סנקציות כלכליות של משרד האוצר האמריקאי בעקבות היסטוריה ארוכה של פעילות לא חוקית, השתלטנו עליה באופן מלא".