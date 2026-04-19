מגן חדש לישראל? ניצחון מוחץ למנהיג השמרני באיחוד האירופאי

רומן ראדב, מי שכיהן כנשיא בולגריה בין השנים 2017 עד להתפטרותו מוקדם יותר השנה, זכה בבחירות הפרלמנטריות שהתקיימו בבולגריה, וצפוי לעמוד בראש הממשלה הבאה. על פי ספירת הקולות העכשווית, ראדב מחזיק ברוב מוצק.

ראש הממשלה המיועד צפוי להחליף את ויקטור אורבן, אשר הובס לפני ימים בודדים בבחירות בהונגריה. אורבן גם היה הסמן בפרו-ישראלי המובהק של האיחוד, וחסם החלטות רבות שהיו פוגעות קשות במעמדה של ישראל באיחוד.

כעת רבים תוההים האם ראדב, צפוי להפוך להיות אותו גורם ווטו המגן על ישראל, בתור הסמן הימני החדש. למרות שגם לאורבן וחברי מפלגתו היו מידי פעם יחסים מורכבים עם ישראל, בעיקר בנושאים כמו זכרון השואה ופיצוי לניצולים הונגרים על רכושם וכולי, ראדב מציג חוסר הכרעה בכל הקשור לישראל.

לעיתים התבטא ראדב בתור ידיד קרוב של ישראל, ואף כינה אותה "מדינת מופת שיש ללמוד ממנה" וקרא לקיים עם ישראל "יחסים טובים מאי פעם" בתור חבר מועצה באיחוד האירופאי, בשנים האחרונות ראדב השמיע ביקורת ארעית כלפי ישראל.

באפריל 2025 במהלך כהונתו כנשיא, הביע התרעמות בעקבות מותו של עובד או"ם בעל אזרחות בולגרית במהלך הקרבות בעזה, ואף דרש פיצוי מישראל, כאשר בסופו של דבר ישראל הכירה במקרה כחריג, והתנצלה בפני בולגריה באופן דיסקרטי.