הסלמה לילית: טראמפ מודיע שצבא ארה"ב השתלט על ספינה איראנית

לאחר שורה של דיווחים ואמירות של הנשיא טראמפ על אופטימיות גוברת, הנשיא חשף ברשתות החברתיות הסלמה לילית פתאומית במערכה באיראן

למרות הדיווחים על התקרבות מתמשכת להסכם בין ארה"ב ואיראן, צבא ארצות הברית הוציא לפועל פעולת השתלטות ראשונה מסוגה במפרץ הפרסי, על ספינה איראנית במיצרי הורמוז, אשר ניסתה על פי טראמפ לשבור את המצור האמריקאי.

הנשיא טראמפ הודיע לפני דקות בודדות: "היום, ספינת משא איראנית הנקראת 'טוסקה' באורך של כמעט 900 רגל (כ-275 מטרים) השוקלת כמעט כמו נושאת מטוסים, ניסתה לפרוץ את המצור הימי שלנו, וזה לא הלך להם טוב".

"ספינת הטילים של הצי ה-USS ספרואנס רדפה אחרי הספינה במפרץ עומאן, ונתנה להם אזהרה הוגנת לעצור. הצוות האיראני סירב, אז הצי עצר אותה על ידי פיצוץ חור בחדר המנועים שלהם. ברגע זה כוחות המארינס מחזיקים בספינה". חשף טראמפ.

בנוסף הסביר הנשיא "הטוסקה נמצאת תחת סנקציות כלכליות של משרד האוצר האמריקאי בעקבות היסטוריה ארוכה של פעילות לא חוקית, השתלטנו עליה באופן מלא".