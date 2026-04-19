בלי להסתבך: כך תדליקו מנגל עם גפרור אחד בלבד

חלק מחגיגת יום העצמאות היא 'על האש' בפארק או בטבע. אך גם בשנת 2026 חלק מהאנשים מתקשים להדליק מנגל, ולכן התגייסנו לטיפ עבור אלה שאין להם גריל גז או שסתם אין להם כוח לנפנף.

בשביל להדליק מנגל, מספיקים 10 דפי עיתון וגפרור אחד. השיטה: מגלגלים 3 דפי עיתון לגליל אותו סוגרים כטבעת. עורמים שלוש טבעות כאלה אחת על השנייה, וסביבה מציבים את הפחמים. את דף העיתון העשירי מציתים באמצעות הגפרור, ומשליכים לתוך הלוע של הר הפחמים שנוצר.

האש תבעיר את העיתונים שלא יישרפו בגלל צורת המערום, ואת האנרגיה של החום הם יעבירו לפחמים שיחלו להידלק אט אט. אחרי 15 דקות, הם כבר יבערו ויאדימו ואז מפזרים אותם ברחבי המנגל.

חג שמח ועל האש מועיל