לקראת יום העצמאות: כך צה"ל נערך לטקס המשואות

רגע לפני יום העצמאות, בצה"ל השלימו את ההיערכות לטקס הדלקת המשואות בהר הרצל. צפו בתיעוד מהחזרות

יומיים לפני ציון יום העצמאות ה-78 של מדינת ישראל, דובר צה"ל פרסם הערב (ראשון) תיעוד מההיערכות הצבאית לטקס הדלקת המשואות שיתקיים ביום שלישי הקרוב בהר הרצל.

כמו בכל שנה, ייקחו חלק בטקס המשואות דגלנים מכלל האגפים והפיקודים בצה"ל. כלל הצורות שיבצעו הדגלנים הותאמו לרוח התקופה ולמצפן המוביל של הטקס שהינו "עוצמות של התחדשות" המסמל את הישגי מדינת ישראל בשנה האחרונה ולחדשנות טכנולוגית פורצת דרך.

החזרות לטקס המשואות (צילום: דובר צה"ל)

בתום חודשיים של תכנון וחזרות בצל מבצע "שאגת הארי", על רחבת הטקס יצעדו כ-125 דגלנים. משתתפי הטקס מייצגים את הפסיפס הישראלי - מכל חלקיו וגווניו כסמל לאחדות בעם.

מפקד הטקס, אלוף-משנה (מיל׳) שמעון דרעי, סיפר כי "החזרות לטקס השנה נערכו במתכונת מצומצמת ובהתאם להנחיות מבצע 'שאגת הארי'. אני מתרגש לפקד על טקס המשואות בתקופה הזאת במיוחד. הטקס מורכב מדגלנים מוכשרים שבמהלך החזרות פעלו ביחידותיהם וכעת מייצגים אותן בכבוד על במה זו".

מפקד טקס המשואות שמעון דרעי (צילום: דובר צה"ל)

"הנושא שנבחר השנה ׳עוצמות של התחדשות׳, מתקשר למשפט שאיתו בחרתי לפתוח את הטקס - 'ושבו בנים לגבולם'" הוסיף. "עוצמות של התחדשות מסמל עבורי את ההתרגשות והעוצמה לפקד על הטקס הראשון בו לא נצטרך לפתוח בתפילה לשובם של השבויים והנעדרים".