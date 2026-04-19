אירוע ירי קשה בארה"ב: 8 ילדים נורו למוות בלואיזיאנה

לפחות 8 ילדים בגילאי 1 עד 14 נורו למוות ב"אירוע אלימות משפחתי" במדינת לואיזיאנה שבארה"ב. היורה גנב רכב וניסה להימלט מהאזור - לפני שנורה על ידי השוטרים שרדפו אחריו

טבח בארה"ב: לפחות 8 ילדים נהרגו באירוע ירי שהתרחש היום (ראשון) בבית פרטי בעיר שרבפורט שבמדינת לואיזיאנה. כוחות משטרה הוזעקו למקום, כשדווח כי היורה נורה למוות בתום מרדף.

לפי הדיווחים בתקשורת המקומית , האירוע התרחש מעט אחרי השעה 6:00 בבוקר (לפי שעון מקומי). לאחר חקירה ראשונית של האירוע נטען כי מדובר ב"אירוע אלימות משפחתי", במהלכו נורו 10 ילדים בגילאי 1 עד 14 שהיו בשלושה מוקדם שונים בבית.

במשטרה טענו כי היורה גנב רכב וניסה להימלט מהזירה אחרי הירי. השוטרים פתחו במרדף אחריו, שהסתיים כאמור בכך שהתוקף נורה למוות על ידי הכוחות. לא דווח על נפגעים בקרב השוטרים.



מפקד משטרת שריבפורט, וויין סמית', אמר לאחר האירוע כי נפתחה חקירה לבירור נסיבות הרצח ההמוני - אך לדבריו, חלק מהקורבנות היו "מקורבים לחשוד בירי. זוהי זירה נרחבת, שונה מכל מה שרובנו ראינו אי פעם".



