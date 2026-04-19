הרב ניר בן ארצי: "תברחו משם עכשיו; ירצחו אתכם"

ראש מוסדות 'תאיר נרי', הרב ניר בן ארצי, השמיע לאחרונה הרב נבואת זעם קשה במיוחד המופנית ליהודים המתגוררים מחוץ לגבולות המדינה, כשהוא קורא להם לעזוב את הכל ולעלות ארצה לפני שיהיה מאוחר מדי.

"היהודים בחוץ לארץ הולכים לחטוף מכות קשות ביותר", הזהיר הרב בפתח דבריו. "אני לא מקלל חס ושלום, אבל הולכים להרוג אותם בגדול. הולכים לרצוח יהודים, ובכל מקום שהם נמצאים – גם באירופה וגם בארצות הברית – לא יהיה להם למי להתלונן".

"השוטרים והחיילים ירצחו את היהודים"

אחת האזהרות החריפות ביותר שהשמיע הרב נוגעת למערכות אכיפת החוק במדינות הזרות. לדבריו, היהודים לא יוכלו לסמוך על הגנת השלטונות בעת צרה: "השוטרים והחיילים יהיו עם הרוצחים שירצחו יהודים. השוטרים בעצמם ירצחו את היהודים גם כן. כדאי לכם לברוח דחוף, אל תגידו 'הכל רגיל'".

הרב השווה את המצב הנוכחי לימים שקדמו לשואה: "גם לפני שבא הנאצי ימח שמו וזכרו, לא ראו כלום ופתאום הכל התהפך כמו צונאמי. אין שכינה בחוץ לארץ, השכינה נמצאת רק בארץ ישראל".

"מי שידבר רע על ישראל – ייקבר עם הגויים"

בדבריו התייחס הרב גם לחששות הכלכליים והביטחוניים שמונעים מיהודים לעלות לישראל, ותקף בחריפות את מי שמבקר את המדינה. "כל מי שיגיד דברים רעים על ישראל, כמו 'מה אני אעבוד' או 'זו מדינה קטנה עם מלחמות' – הוא ימות בחוץ לארץ ולא ייקבר בארץ ישראל. יקברו אותו עם הגויים".

לדבריו, הקדוש ברוך הוא מצווה על כל היהודים לעלות לארץ הקודש דווקא עכשיו, למרות המורכבות הביטחונית.

"אני רק צינור שמעביר דיבור מלמעלה"

הרב בן ארצי הדגיש לאורך כל השיחה כי דבריו אינם נובעים מרצון להפחיד או לקלל, אלא משליחות להצלת חיי אדם. "אני לא מקלל, אני צינור שמעביר דיבור מלמעלה למטה לכם", הסביר. "אני בא להציל אתכם, להושיע אתכם. אני לא רוצה מכם כלום, לא כסף ולא שום דבר אחר".