נתניהו: אנחנו עדיין במלחמה עם איראן, יכול להתפתח כל רגע

ראש הממשלה נתניה נפגש בלשכתו בירושלים עם נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, בביקורו המיוחד לרגל יום העצמאות, השניים נשאו דברים בקשר להרחבת היחסים בין שתי המדינות, נתניהו התייחס למצב באיראן

רועי אברהם/ לע״מ, סאונד: בן פרץ/ לע״מ

נשיא ארגנטינה, חאבייר מיליי, שהפך לאחד מידידי ישראל הבולטים ביותר בכל מנהיגי העולם, הגיע לישראל לרגל אירועי שבוע העצמאות והזיכרון ומקיים כעת ביקור מיוחד. לפני זמן קצר, הגיע מיליי אל לשכת נתניהו שם פגש את ראש הממשלה וחלק איתו חיבוק חם במיוחד, בשעה שמיליי חיבק בחוזקה את נתניהו, בזמן שהשניים כינו אחד את השני 'חבר' בעברית ובאנגלית.

מלשכת ראש הממשלה נמסר כי השניים צפויים להכריז על תפנית מדינית משמעותית בין המדינות, במסגרתה יוכרזו שורה של צעדים כמו: פתיחת קו תעופה ישיר בין המדינות, הסכמים רחבים בתחום התעופה, הביטחון והבינה המלאכותית.





בנוסף, השניים יחשפו את ״הסכמי יצחק״, אשר אמורים להיחתם על ידיהם, אך לא פורט מה תוכנם עד כה.

במהלך הדברים, התייחס גם ראש הממשלה להתפתחויות בזירת איראן והסביר: "אנחנו במלחמה עם איראן, אשר מפיצה טרור בכל העולם. השגנו דברים אדירים אך זה לא נגמר, בכל רגע יכולה להתרחש התפתחות חדשה".



