לראשונה: "אבא גנוב" בגרסת טיקטוק ליום העצמאות

לכבוד יום העצמאות ה-78: הסרט המיתולוגי של "סרטי יונייטד קינג" עבר התאמה מלאה למסך האנכי באמצעות בינה מלאכותית. משה אדרי: "הקולנוע צריך להגיע למקום שבו הדור הצעיר נמצא"

ביום העצמאות הקרוב, אחד הגיבורים האהובים ביותר בתולדות הקולנוע הישראלי עושה את המעבר מהמסך הגדול למסך הקטן שבכף ידנו: הסרט האייקוני "אבא גנוב" יעלה לראשונה בגרסה ורטיקלית (אנכית) מיוחדת בעמוד הטיקטוק "קולנוע ישראלי".

מדובר במהלך אסטרטגי וחדשני של "סרטי יונייטד קינג" בשיתוף עם טיקטוק העולמית, שמטרתו להנגיש נכסי צאן ברזל תרבותיים לדור ה-Z ולקהל הצעיר. המהלך מגיע לאחר ההצלחה המרשימה בשנה שעברה, אז הועלה בפורמט דומה הסרט "חגיגה בסנוקר". הגרסה הורטיקלית של ״אבא גנוב״ תעלה בבוקר יום העצמאות בעמוד הטיקטוק ״קולנוע ישראלי״.

לא סתם חיתוך פריים: בינה מלאכותית בשירות הנוסטלגיה

הגרסה החדשה, שאורכה כ-10 דקות, אינה קיצור טכני גרידא. כדי להתאים את הסרט שצולם בשנות ה-80 למסכים המודרניים, נעשה שימוש בכלי בינה מלאכותית (AI) מתקדמים.

באמצעות הטכנולוגיה, הפריימים עוצבו מחדש עבור הפורמט האנכי, כולל "השלמה" והרחבה של אזורים שלא נראו בפריים המקורי, תוך שמירה על רצף ויזואלי טבעי. התוצאה מאפשרת לצופים לחוות את הלב וההומור של מערכת היחסים בין צ'יקו לבנו בדרך שמרגישה "נייטיב" לעידן המובייל.

משה אדרי, יו״ר קבוצת ״סרטי יונייטד קינג״, שידליק השנה משואה ביום העצמאות, אמר:

״אני מאמין שהקולנוע הישראלי צריך להמשיך להתפתח עם הזמן. אם הדור הצעיר נמצא במסך אחר, אנחנו צריכים להגיע אליו לשם, מבלי לוותר על הסיפורים עצמם. זה החזון שמוביל אותנו כאן: חיבור בין מורשת תרבותית ישראלית לבין חדשנות טכנולוגית.״

לירון אדרי, מנהלת השיווק וההפצה ב״סרטי יונייטד קינג״: ״יש לנו נכסים תרבותיים יוצאי דופן, והפורמט הזה מאפשר לקחת סיפור מוכר ולהנגיש אותו בצורה רעננה, מפתיעה ונגישה לקהל חדש.״

נטלי זיו, סמנכ"לית תקשורת בטיקטוק, ישראל והמדינות הנורדיות: "הפרויקט של 'אבא גנוב' בטיקטוק מעניק לסרט האהוב חיים חדשים, בפורמט שמתאים לאופן בו צורכים תוכן כיום. תוכן קולנועי וטלוויזיוני זוכה לחשיפה ומעורבות גבוהה בטיקטוק, ואנחנו רואים ביקוש אמיתי לזה. ההתאמה לפורמט אנכי מאפשרת לסרט לפגוש קהלים חדשים ולזכות בהצלחה מחודשת. מבחינתנו, זה המשך ישיר לדרך שבה אנחנו מפתחים תוכן איכותי בפורמטים חדשים".