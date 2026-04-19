כמידי שנה: תפילה חגיגית ברחבת הכותל במעמד הרב דוד לאו והרב אורי שרקי

כמדי שנה, רחבת הכותל המערבי תלבש חג בערב יום העצמאות למעמד מרגש של הודיה ותפילה. בהשתתפות הרב דוד לאו, הרב אורי שרקי והפייטן אריק בלייש• נוסח ספרדי משולב קרליבך, עם הלל בברכה והנפת הדגל אל מול מקום המקדש

בירושלים נשלמות ההכנות לאחד האירועים המרגשים והעוצמתיים ביותר של יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל: תפילת חג חגיגית ברוב עם, שתתקיים בערב החג ברחבת הכותל המערבי. המארגנים מצפים למאות מתפללים ומבקרים שיגיעו להודות על הנס המתמשך של תקומת ישראל, דווקא מהמקום השריד לבית מקדשנו.

שילוב של מזרח ומערב: נוסח ספרדי וניגוני קרליבך

השנה, התפילה צפויה להיות מיוחדת במינה גם בזכות הפסיפס המוזיקלי והרוחני שלה. על מלאכת התפילה ינצח הפייטן ד"ר אריק (אריה) בלייש, שיוביל את הקהל בנוסח ספרדי שורשי המשולב בלחני קרליבך המרוממים.

גולת הכותרת ההלכתית והרוחנית של הערב תהיה אמירת "הלל שלם בברכה בשם ומלכות", כמנהגו המפורסם של הרב אורי שרקי, המדגיש את הממד הניסי של הקמת המדינה.

בהשתתפות גדולי הרבנים

את המעמד יכבדו בנוכחותם, הרב הראשי לישראל (לשעבר) הרב דוד לאו שליט"א. לצדו ישתתפו הרב יהודה בן ישי והרב אורי שרקי, יחד עם אישי ציבור וארגון CNEF הפועל למען צעירים עולים, שמבקשים לחגוג את עצמאות המדינה שאליה בחרו לעלות.

שיאו של האירוע יירשם ברגע המעבר המרגש מיום הזיכרון ליום העצמאות, עם הנפת דגל ישראל לראש התורן ברחבת הכותל – סמל לריבונותנו המחודשת בארץ ישראל.

חיבור לקהילות בתפוצות

האירוע, שנערך בשיתוף המחלקה למורשת ישראל בעיריית ירושלים ומינהל קהילתי הרובע היהודי, לא יישאר רק בגבולות הרחבה. עבור אלו שלא יוכלו להגיע לירושלים וליהודים בקהילות התפוצות, התפילה תועבר בשידור חי ברשת, כדי לחבר את כל חלקי העם לתפילה אחת גדולה.

לו"ז האירוע – יום שלישי, ד' באייר (21.4.26):