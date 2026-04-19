מופתעים? התנועה לאיכות השלטון עתרה לבג"ץ נגד מינוי גופמן

לאחר שכבר הוגשה עתירה ראשונה אל בג"ץ תוך דקות בודדות ממינויו של ראש המוסד המיועד, רומן גופמן והבקשה במסגרתה לצווי ביניים נגד המינוי נדחתה, האגודה לאיכות השלטון מגישה עתירה נוספת

עורך הדין אליעד שרגא והאגודה לאיכות השלטון הגישו עתירה נוספת לבג"ץ נגד מינויו של ראש המוסד המיועד, רומן גופמן, זאת למרות שבית המשפט דחה כבר בקשות לצווי ביניים מידיים נגד מינויו וקבע דיון בעתירה בנושא, התנועה הגישה עתירה נוספת בה שוב ביקשה צווי ביניים להקפאת המינוי מיידית.

לאחר שבית המשפט העליון כבר הכריע כי לא יוצאו צווים להקפאת מינוי של גופמן, עד לדיון שיקיים בג"ץ בנושא, התנועה לאיכות השלטון איננה מסתפקת בהחלטה, ופונה שוב בעתירה חדשה בבקשה לצווים מידיים.

על פי התנועה "העתירה מבקשת צו ביניים המקפיא את המינוי עד למתן פסק דין, וזאת לנוכח פגמים חמורים בהליך המינוי ובטוהר המידות של הממונה והממנה".

העתירה מגיעה כמובן, למרות שמינויו של גופמן אושר ברוב קולות בוועדה לבחינת מינויים בכירים, ולאחר שבג"ץ סירב להקפיא את המינוי ללא דיון.

מטעם עו"ד ד"ר אליעד שרגא, יו"ר התנועה לאיכות השלטון נמסר כך: "המקרה שלפנינו הוא חריג קיצוני – יו"ר הוועדה המייעצת, נשיא בית המשפט העליון בדימוס, קבע באופן נחרץ כי נפלו פגמים משמעותיים בטוהר המידות של המועמד, אף נפגש פעמיים עם ראש הממשלה כדי להסביר את התנגדותו, וחרף כל אלה המינוי אושר. אסור לאפשר מצב שבו מינוי לתפקיד ביטחוני כה מכריע ייעשה תוך התעלמות מהתנגדות כה חריגה ומנומקת".