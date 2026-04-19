חנן בן ארי בצעד חסר תקדים: "חינם, לכולם"

הזמר והיוצר חנן בן ארי ממשיך ליצוק תוכן ב"בית ההופעות" החדש שלו, והפעם עם יוזמה אינטימית ומרגשת המיועדת לערב יום הזיכרון. בסרטון שפרסם בחשבון האינסטגרם שלו, חשף בן ארי את הרעיון לקיים ערב שכולו שירה בציבור והתייחדות דרך המוזיקה, כמעין טקס זיכרון אלטרנטיבי המבוסס על השירים שנכנסו לפנתיאון הישראלי.

האירוע יתקיים מחר (שני), ערב יום הזיכרון, בשעה עשר בלילה – לאחר סיום הטקסים הרשמיים והצפירה. בן ארי הזמין את הקהל להגיע למתחם כדי לשיר יחד את "שירי הלוחמים הכי יפים", באווירה של ביחד וזיכרון משותף.

"להנציח את היקירים דרך השירים"

בפוסט נוסף שפרסם לאחר חשיפת היוזמה, פנה בן ארי לעוקביו בהצעה להפוך את הערב לאישי עוד יותר: "תביאו איתכם דגלי הנצחה, דגלי יחידה וכל מה שתרצו כדי להנציח את יקיריכם", כתב הזמר.

מטרת הערב היא לייצר מרחב שבו המוזיקה משמשת ככלי להתמודדות עם האובדן והכאב הלאומי, תוך שימת דגש על הקלאסיקות שמעצבות את פס הקול של ימי הזיכרון לאורך השנים.

הכניסה חופשית בהרשמה מראש

כחלק מהרצון להנגיש את האירוע לקהל רחב ככל הניתן, הכניסה לערב השירה בציבור תהיה ללא תשלום. עם זאת, בשל מגבלת המקום, ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש דרך אתר "קופות תל אביב".

יוזמה זו מגיעה ימים ספורים לאחר שבן ארי הכריז על מופע העצמאות המסורתי שלו בבית ההופעות, המיועד לחיילים ואנשי מילואים – מופע אליו אזלו כל הכרטיסים תוך זמן קצר. נראה כי עם פתיחת המתחם החדש, בן ארי מבקש לייצר בית לחיבורים בין מוזיקה, קהילה וזיכרון ישראלי.